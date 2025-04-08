【韩网热门】被说「很奇怪」的百想电视部门最佳男主角候选人！网友反应大不同

《第61届百想艺术大赏》即将在5月5日举行，7日通过官网公开电影、放送等各个部门的入围名单。

「男子最优秀演技赏」入围的有：朴宝剑《苦尽柑来遇见你》、边佑锡《背著善宰跑》、李浚赫《好或坏的东载》、朱智勋《外伤重症中心》、韩石圭《如此亲密的背叛者》。



名单出来后，Theqoo上有网友提出「被说『很奇怪』的百想电视部门最佳男主角候选人」，并列举了2023年和2024年的入围者和获奖者。



韩国网友评论：（以下内容仅翻译自韩网）

1. 虽然我很喜欢《背著善宰跑》，但是他真的发音不好，他都入围了，怎么办才好

2. 所以标准是什么

3. 这是演技大赏

4. 我觉得会是朱智勋拿到

5. 为什么入围名单里没有朴海俊??? （《苦尽柑来遇见你》中中年宽植扮演者）

6. 百想不是一个连演员粉丝们光是入围就会很开心的颁奖典礼吗？ 竟然有人说入围有什么意义，正因为是在这么强劲的候选人中入围，才更具认可度。 问题不在於边佑锡，而是颁奖典礼本身用这种方式提名候选人，降低了自身的权威性，这才是问题所在。 以前也有很多颁奖典礼就是这样慢慢变得没人关注的

7. 百想又不是年末那些电视台办的内部颁奖，而是综合性的大奖，光是能入围就已经很了不起了。 还说「这有什么意义」...... 为什么要把入围说得好像没什么大不了的似的？

8. 边佑锡，嗯..... 这又不是人气奖

9. 我想把奖颁给徐东载（李浚赫在《好或坏的东载》里的角色）

10. 必须是韩石圭！！！！！

11. 每一位演技都蛮好的啊

12. 反正最后得奖的肯定是韩石圭，但你居然还敢贬李浚赫的演技？ 先去看《好或坏的东载》再说吧，简直无语ᄏᄏᄏᄏ别偷偷地硬把他扯进来，挺让人不爽的

13. 有什么奇怪的吗？ 大家都值得入围，应该是韩石圭得奖吧，你有想要的候选人吗？

14. 我看过《善宰》，但边佑锡竟然是最佳男主角候选人？ 他演技没好到那个程度啊

15. 李浚赫演技很好，边佑锡和朴宝剑让人有点意外，边佑锡的演技还没好到那种程度，而朴宝剑比起其他的入围者，戏份太少了

16. 边佑锡？ 最优秀演技赏？ 和韩石圭一起上榜？？

17. 哇，有朴宝剑，他的宽植是我的人生角色

18. 我觉得蛮有说服力的啊，不过我更喜欢李浚赫凭藉《我的完美秘书》入围，因为不是那部作品，反而让我有点疑惑。 看其他留言，神经病还真多啊

19. 一部剧爆火只靠编剧和导演吗？ 最终还不是因为演员演技好，角色才爆火，电视剧才受到关注吗??? 别人还以为他已经获奖了呢？ 每天只知道捧那些残忍、流血的黑暗题材才搞笑，边佑锡和李浚赫明明就有实力被提名，朴宝剑虽然戏份少，但是让人印象深刻，也值得入围

20. 没看过《善宰》不知道，李浚赫凭藉的是《好或坏的东载》入围的

21. 不如颁人气奖吧，这算什么最佳演技啊

22. 这是颁奖典礼权威性坠落的瞬间，确定是最优秀奖候选???

23. 我知道边佑锡很有人气，而且作品很火爆，但是最优秀演技赏......

24. 毫无权威性

25. 我真的很喜欢百想，入围名单应该好好挑选一下啊，为什么要自降权威啊

26. 这么看起来2024年才是竞争最激烈的

27. 如果强调「奇怪」的话，韩石圭可是大赏级别的啊，他出现在这个名单里才是最奇怪的

28. 池晟和卞约汉演技很好啊，竟然没入围，太可惜了，应该提名演技好的啊，今年怎么这样？ 看来是韩石圭拿奖了

29. 先不说入围者如何，PO主发言太阴阳怪气了

30. 除了韩石圭，其他人都很一般，又不是没人可以选，这次的提名标准是什么？？

原文：https://theqoo.net/square/3684017263

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