韩国全能创作歌手《Super Band》冠军夏贤尚 6.7登澳举行个人粉丝演唱会

夏贤尚於2018年以创作单曲〈Dawn〉在韩国正式出道，仅在出道半年的时间，他便凭藉独特的温柔美声，受邀演唱人气韩剧《阳光先生》的OST。

隔年，夏贤尚参加了乐团选秀节目《Super Band》，在比赛中展现了令人惊艳的表演，最终夺得总冠军，成功打响了知名度。

拥有迷人且温暖嗓音的夏贤尚更与歌手 Paul Kim、郑承焕、MeloMance 金珉硕及嘻哈歌手 Big Naughty 组成限定团体「耳膜少年团（고막소년단）」，他们举行了街头表演活动，在演出的各种歌曲中，简短地翻唱了 〈Spring Day〉引起了巨大轰动，更为大众瞩目。

除了在乐团和限定团体中的表现，夏贤尚也为多部热门韩剧演唱OST，包括《阳光先生》、《浪漫速成班》、《我的出走日记》和《浪漫的体质》等作品，并获得了众多韩星的推荐，如演员朴宝英、NCT道英、黄旼炫等。

夏贤尚即将於2025年6月7日在澳门举行个人粉丝演唱会，除了献上自出道以来的众多热门歌曲外，更准备了多项粉丝福利，期待与粉丝可以更多近距离的互动。

《2025 HA HYUN SANG FAN CONCERT IN MACAU》将於2025年6月7日（星期六）晚上6点在「澳门银河」- G Box 举行，票价由港币/澳门币788元起，门票将於2025年4月9日（星期三）中午12点在银河票务 www.galaxyticketing.com 和大麦网 damai.cn 正式公开发售。



《2025 HA HYUN SANG FAN CONCERT IN MACAU》



日期：2025年6月7日(星期六)

时间：晚上6点

地点：「澳门银河」- G Box

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,388/$1,088/$788

公开发售：2025年 4月9日（星期三）中午12点起

订购网站：银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：WAKEONE



粉丝福利详情：

$1,388门票：HI-TOUCH（全体）、团体合照1:15（全体）、亲笔签名拍立得（15名）、印签明信片（全体）、官方小卡（全体）

$1,088门票：HI-TOUCH（全体）、亲笔签名拍立得（5名）、官方小卡（全体）

$788门票：HI-TOUCH（全体）、官方小卡（全体）





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