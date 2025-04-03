IU被问李钟硕看《苦尽柑来遇见你》的感想！她幽默回：「他太忙了还没看剧，我现在心里只有宽植」

由 IU、朴宝剑、文素利、朴海俊主演的《苦尽柑来遇见你》剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的「爱纯」和「宽植」一生的故事。

《苦尽柑来遇见你》不是一次在 Netflix 公开全集数，而是每周公开4集，历时4周公开16集。3月28日公开的第4幕记录以 6,000,000 收视率（收视时间除以作品的总播放时间）位居全球 TOP 10 系列（非英语）部门第3位，完美落下帷幕。



而 IU 在饰演爱纯和女儿金明，给观众带来温暖的笑容和热泪。对於作品受到全球观众喜爱，IU 接受采访表示：「真的很幸福，周围的人都发来应援简讯，好久没和我联系的人也都跟我联系，感受到我们的作品在几代观众中形成共鸣。虽然是第一次出演 Netflix 原创系列，不知道票房的标准，即使向相关人士询问这些部分，但标准却很模糊，不知道到什么程度才算好。但最近因爲宣传经常见到 Netflix，每周都能感觉到表情很好并祝贺我，或者露出满意的表情，所以我觉得『一切都很顺利』。」



被问到现实中既是男友又是同爲演员的李钟硕（李钟奭）的反应是如何？IU 表示：「我知道他很忙，可能还没有看剧。《苦尽柑来遇见你》今天才结束宣传期，我现在心里只有宽植，只知道宽植，也许明天（聊男友的话题）应该没关系。」展现幽默的一面 XD



另外，IU 下一部作品是和边佑锡合作的《21世纪大君夫人》，该剧以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述虽然是拥有一切的财阀，但身份却只是「平民」而烦躁的女人，和一个是王的儿子，却什么也得不到而悲伤的男人，两人之间打破身份的罗曼史。

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