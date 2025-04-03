《协商的技术》 收视急升、彩蛋不断！少时俞利惊喜客串百亿女总裁，李帝勋三声道演出抢眼

韩国视帝李帝勋全新力作，职场心理韩剧《协商的技术》连续三周收视上涨，第六集还创下自身最高收视纪录8%！除了有赖扎实的剧情和演员稳定发挥外，《协商的技术》精心准备的每周彩蛋亦极具诚意！接下来为你整理以下五大惊喜位，观众稍后即可到「黄Viu」仔细重温，再好好准备即将的大结局。

李帝勋韩、英、日语三声道演出

韩剧《协商的技术》讲述传奇企业谈判专家尹洙诺（李帝勋饰）为了拯救负债高达11兆的前东家山人集团，因而召集了专门律师吴顺英（金大明饰）、理性担当郭敏贞（安贤好饰）和新人实习生崔振秀（车康润饰）回巢救亡。近日剧情发展到洙诺奉会长宋在植（成东镒饰）之命负责单车公司WIND上市一事，为此他率领团队到工场了解，最终计划将某个型号以薄利多销的方式出售，让消费者能够以低价入手高质量的单车。为了达成目标，他们必须以优惠价得到十倍以上的齿轮，洙诺团队亦前进日本SHIMIZU公司亲自游说。剧中李帝勋在谈判桌上大骚流利英语及日语，发音完全不输日本演员，让一众网友大赞：「英语发音很标准」、「太强了！连日文也会！」虽然他曾自嘲日文和英文功力一般，早前他也在《芬兰租屋生活》中展现流利的生活英语，观众不妨到「黄Viu」一并收看。



日本实力派青木崇高斗戏

随著剧情延伸到日本，《协商的技术》制作团队亦起用了多位日籍演员惊喜演出，如池田良和三浦诚己，饰演SHIMIZU匠人厂长内藤千一的演员青木崇高也令人眼前一亮！「日本性感女神」优香丈夫青木崇高出道以来演出过多部脍炙人口的作品，包括电影《浪客剑心》系列、《BG终极保镳》等，去年他更参演马东石自监自演的《犯罪都市3》，成功在韩国打响名堂！此外，他曾参演日剧《Signal 长期未解决事件搜查班》，该剧正正改编自李帝勋主演的神作《Signal 信号》，可说是另类的缘分。



国民初恋樱庭奈奈美惊喜客串

不少眼利的观众发现第五集饰演SHIMIZU公司忙内广濑晴香的日籍女演员，正是电影《进击的巨人》「莎夏」樱庭奈奈美，人称「国民初恋」的她在去年底约满前事务所后，便以本名宫内Hitomi继续演艺活动。剧中宫内有著不少韩文对白，据悉她全靠努力自学；此前她亦曾到台湾留学练得一口流利中文，不但为她赢得NHK中文节目「NHK华语视界」主持人之位，她还曾经参演吴宇森执导电影《追捕》，更试过与2PM成员玉泽演、韩剧女神金泰熙和型男大叔西岛秀俊共演日剧《明星保镖99天》，可见她的语言天分相当突出，无论中文、日文或韩文都难不到她，可望为她带来更多演出机会。



少女时代俞利座拥百亿度假村

M&A再一次成功解决危机，但是山人集团再度面临地震——宋会长竟然曾经卖掉股票贷款500亿韩元，购入济州岛DADO度假村！为解燃眉之急，洙诺一方面说服会长卖掉DADO，另一方面带著团队实地考察！原来度假村是会长送给独生女宋志奥（俞利饰）的礼物，当年会长妻子早逝，他亦忙於事业无暇照顾女儿，出於愧疚和疼爱，会长才买下这座专属於女儿的度假村，宋志奥亦表明无意出售⋯⋯早前曾有消息指少女时代成员俞利将会亮相《协商的技术》，果然在近日播出的第七、八集中，她以宋会长女儿宋志奥一角现身，旋即引发不少讨论！事实上，近月俞利曾在综艺节目透露自己已经正式搬到济州岛生活，如有工作需要才会回到首尔，可谓人生如戏！



实力派轮流现身

除了上述超强客串阵容，《来自星星的你》律师、知名绿叶金昌完亦跨刀客串单车公司WIND代表；实力派男演员李诚宰亦将於稍后加盟，更多惊喜角色和剧情有待解锁，香港观众记得逢星期六、日晚上透过「黄Viu」紧贴《协商的技术》最新进度，亦可一并收看Viu Original原创韩剧《芭妮与哥哥们》、《我死的一周前》等话题韩剧，於电视享受「煲剧自由」。







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