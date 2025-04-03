四月最优质４部韩剧４种题材大推荐！《芭妮与哥哥们、鬼宫、机智住院医生生活、比天堂还美丽》追好追满

四月全新韩剧看这边！有浪漫校园爱情、古装怪力乱神、医疗励志新生、奇幻催泪喜剧...总有一个会打中你的心！大家想好要追哪一部了没？先来看看这一篇的整理介绍吧。

MBC《芭妮与哥哥们》浪漫校园爱情，资优女大生与四位男神



12集，金土剧（4月4日首播逢星期五、六晚上在「黄Viu」免费上架。）

主演： 卢正义、李彩玟、赵俊英、金贤镇、洪民基



创下1.7亿次观看的超惊人纪录，超人气网漫即将登陆小萤幕！《芭妮与哥哥们》是一部甜中带苦的浪漫喜剧，讲述拥有令人心痛的初恋黑历史的芭妮（卢正义 饰），某天突然陷入一群充满魅力的男子之中，开启崭新恋情的故事。



曾在《魔女》中以神秘魅力吸引观众的卢正义，这次将带来180度大转变，挑战活泼俏皮的角色，让人倍感期待。她将与曾在《名校的阶梯》中合作的李彩玟再度重逢，并与《Dear. M》的李瑟编剧再次携手，展现更加默契的「资深级」化学反应。



SBS《鬼宫》古装怪力乱神，巫女与恶鬼的冤家路窄对决



16集，金土剧（4月18日首播逢星期五、六晚上在「中华电信 Hami Video 影剧」更新）

主演：BTOB陆星材、宇宙少女苞娜（金知妍）、金智勋



曾凭藉热门韩剧《金汤匙》备受喜爱的陆星材，时隔两年终於回归小萤幕！《鬼宫》是一部奇幻架空历史剧，讲述拒绝接受灵媒命运的巫女「汝里」（苞娜 饰），与被困在汝里初恋「尹甲」身体里的恶神「强铁」（陆星材 饰）相遇后，与对王室怀有怨恨的「八尺鬼」展开纠葛，从而引发一场灵魂与肉身错乱交缠的奇幻夺身罗曼史。



值得关注的是，与陆星材搭档演出的苞娜。她因TVING剧集《金字塔游戏》的优秀表现而备受瞩目，与陆星材一样都是偶像出身的演员，同为1995年生的同龄人，两位的化学反应也相当令人期待。



tvN《机智住院医生生活》医疗励志故事，妇产科的住院医生们，如何闯出自己的一片天



12集，周末剧（4月12日首播逢星期六、日晚上在「Netflix」同步上线）

主演： 高允贞、申诗雅、姜有锡、韩艺智



国民级韩剧《机智医生生活》系列迎来全新篇章！衍生剧《机智住院医生生活》是由原作导演申元浩与编剧李佑汀担任创意统筹，品质保证毋庸置疑。

本剧以妇产科为背景，讲述怀抱著「总有一天会变得机智」梦想的住院医师们的成长故事。由凭藉 Disney+《Moving 异能》一跃成为新生代顶流的高允贞领衔，搭档电影《魔女二部曲：另一个她》的申诗雅，以及目前在Netflix话题热播中的《苦尽柑来遇见你》「银明」姜有锡等新生代明星阵容十分强大，让观众期待值疯狂飙升。



JTBC《比天堂还美丽》奇幻催泪喜剧，重生后你想变回几岁的模样？



12集，周末剧（4月19日首播逢星期六、日晚上在「Netflix」同步上线）

主演： 金惠子、孙锡久（孙锡求）、韩志旼、李姃垠、千虎珍、柳德焕

「80岁奶奶与30代男子的天国恋爱？」这个突破常规的设定已足够吸引目光！《比天堂还美丽》讲述80岁的海淑（金惠子 饰）来到天国后，与变年轻的丈夫乐俊（孙锡久 饰）重逢，展开一段超越现世的浪漫爱情故事。本剧凭藉国民演员金惠子与《我的出走日记》孙锡久的意想不到组合，早在播出前就成为话题。



特别值得关注的是，2019年《如此耀眼》的金鉐润导演、编剧李楠圭与演员金惠子、韩志旼再度携手，再加上《我的出走日记》的孙锡久加入，集合一众实力派演员们同框，真的是让人太期待了～！



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