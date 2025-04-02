《苦尽柑来遇见你》他一人从年轻演到老还创造流行语！超有存在感的「哈系」崔代勋

演员崔代勋在《苦尽柑来遇见你》中饰演让人有点讨厌的道东里船长夫商吉，从初登场险些成为IU的结婚对象，接下来又欺负在他船上工作的年轻宽植朴宝剑，到最后他成了妻子与儿女都不理的孤独老人，是相当有存在感的一个角色。

崔代勋在《苦尽柑来遇见你》中饰演夫商吉，在一开始登场与IU相亲时，就展现出大男人并且财大气粗的讨人厌模样，后来除了以船长姿态欺负宽植外，还与爱纯共同争夺渔会会长的位子。在后段剧情更是与宽植一家成了亲家，老婆逐渐独立而离开了他，让他逐渐成为生活邋遢的老人，并且只能羡慕著宽植与爱纯这么有爱的一家人。崔代勋也再次得到了一个人生角色。



虽然这样的人设有点令人讨厌，但也有许多观众们反应，像极了那个年代的爸爸们。当看著宽植与女儿关系很好，他也曾想要学习但却不得其门而入，虽然想伸手帮助女婿却是以不同方式进行，吵架嘴上总是不认输高喊著「哈系」但内心却仍然是一个不求回报的父亲。并且剧中时常在青年与老年启动两位演员，崔代勋却从30多岁演到60多岁，拥有把衬衫扣子撑破的大肚楠，以及白发苍苍还有点秃头的样子。



崔代勋也演出过许多电视剧作品，譬如《爱的迫降》《怪物》《千元律师》《谢幕：树立而死》《揭密最前线》等，其中也常常给观众们有点讨厌的形象，绝对是演技派的演员，接下来她还有另一部N台的作品《The Wonder Fools》正在赶拍中，将与朴恩斌、车银优、金海淑等演员合作。



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