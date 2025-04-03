四月最優質４部韓劇４種題材大推薦！《芭妮與哥哥們、鬼宮、機智住院醫生生活、比天堂還美麗》追好追滿

四月全新韓劇看這邊！有浪漫校園愛情、古裝怪力亂神、醫療勵志新生、奇幻催淚喜劇...總有一個會打中你的心！大家想好要追哪一部了沒？先來看看這一篇的整理介紹吧。

MBC《芭妮與哥哥們》浪漫校園愛情，資優女大生與四位男神



12集，金土劇（4月4日首播逢星期五、六晚上在「黃Viu」免費上架。）

主演： 盧正義、李彩玟、趙俊英、金賢鎮、洪民基



創下1.7億次觀看的超驚人紀錄，超人氣網漫即將登陸小螢幕！《芭妮與哥哥們》是一部甜中帶苦的浪漫喜劇，講述擁有令人心痛的初戀黑歷史的芭妮（盧正義 飾），某天突然陷入一群充滿魅力的男子之中，開啟嶄新戀情的故事。



曾在《魔女》中以神秘魅力吸引觀眾的盧正義，這次將帶來180度大轉變，挑戰活潑俏皮的角色，讓人倍感期待。她將與曾在《名校的階梯》中合作的李彩玟再度重逢，並與《Dear. M》的李瑟編劇再次攜手，展現更加默契的「資深級」化學反應。



SBS《鬼宮》古裝怪力亂神，巫女與惡鬼的冤家路窄對決



16集，金土劇（4月18日首播逢星期五、六晚上在「中華電信 Hami Video 影劇」更新）

主演：BTOB陸星材、宇宙少女苞娜（金知妍）、金智勳



曾憑藉熱門韓劇《金湯匙》備受喜愛的陸星材，時隔兩年終於回歸小螢幕！《鬼宮》是一部奇幻架空歷史劇，講述拒絕接受靈媒命運的巫女「汝里」（苞娜 飾），與被困在汝里初戀「尹甲」身體裡的惡神「強鐵」（陸星材 飾）相遇後，與對王室懷有怨恨的「八尺鬼」展開糾葛，從而引發一場靈魂與肉身錯亂交纏的奇幻奪身羅曼史。



值得關注的是，與陸星材搭檔演出的苞娜。她因TVING劇集《金字塔遊戲》的優秀表現而備受矚目，與陸星材一樣都是偶像出身的演員，同為1995年生的同齡人，兩位的化學反應也相當令人期待。



tvN《機智住院醫生生活》醫療勵志故事，婦產科的住院醫生們，如何闖出自己的一片天



12集，週末劇（4月12日首播逢星期六、日晚上在「Netflix」同步上線）

主演： 高允貞、申詩雅、姜有錫、韓藝智



國民級韓劇《機智醫生生活》系列迎來全新篇章！衍生劇《機智住院醫生生活》是由原作導演申元浩與編劇李祐汀擔任創意統籌，品質保證毋庸置疑。

本劇以婦產科為背景，講述懷抱著「總有一天會變得機智」夢想的住院醫師們的成長故事。由憑藉 Disney+《Moving 異能》一躍成為新生代頂流的高允貞領銜，搭檔電影《魔女二部曲：另一個她》的申詩雅，以及目前在Netflix話題熱播中的《苦盡柑來遇見你》「銀明」姜有錫等新生代明星陣容十分強大，讓觀眾期待值瘋狂飆升。



JTBC《比天堂還美麗》奇幻催淚喜劇，重生後你想變回幾歲的模樣？



12集，週末劇（4月19日首播逢星期六、日晚上在「Netflix」同步上線）

主演： 金惠子、孫錫久（孫錫求）、韓志旼、李姃垠、千虎珍、柳德煥

「80歲奶奶與30代男子的天國戀愛？」這個突破常規的設定已足夠吸引目光！《比天堂還美麗》講述80歲的海淑（金惠子 飾）來到天國後，與變年輕的丈夫樂俊（孫錫久 飾）重逢，展開一段超越現世的浪漫愛情故事。本劇憑藉國民演員金惠子與《我的出走日記》孫錫久的意想不到組合，早在播出前就成為話題。



特別值得關注的是，2019年《如此耀眼》的金鉐潤導演、編劇李楠圭與演員金惠子、韓志旼再度攜手，再加上《我的出走日記》的孫錫久加入，集合一眾實力派演員們同框，真的是讓人太期待了～！



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