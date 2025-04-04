IU&朴宝剑感人剧集《苦尽柑来遇见你》创下Netflix近2年来最高用户数，比肩宋慧乔《黑暗荣耀》李政宰《鱿鱼游戏2》

Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》由IU、朴宝剑、文素利、朴海俊等主演，以多人视角讲述了一个家庭及周边人物上下三代人的故事，已被很多观众加入人生必看清单，真的非常感人！随著口碑不断扩散的人气也通过数字获得充分展现。

根据数据平台企业IGAWorks的「Mobile Index」在4日公布的资料，Netflix今年3月的月活跃用户数（MAU）达到 1409万4084人，超过了2023年1月宋慧乔主演的《黑暗荣耀》更新期间创下的最高纪录1401万2131人。

不仅如此，日活跃用户数（DAU）也在3月29日（最后4集上架次日周六）达到405万8967人，仅次於《鱿鱼游戏》第2季去年12月26日上架当日的数日412万8302人。



《苦尽柑来遇见你》最后一集里，一生怀抱诗人梦想的「文学少女」吴爱纯（IU、文素利共同饰演）在年老之后终於出版诗集，并悟出人生并非单纯四季轮转，而是依心境而异「有时是春天，有时是冬天」，为16集的故事画下了感人至深的句点。



《苦尽柑来遇见你》以济州少女吴爱纯的视角展开，通过她与梁宽植充满冒险的一生，讲述韩国父母一代的怀旧故事，真实生动地诠释了大量鲜活角色，富有文学性的对白更是打动人心，让很多人仿佛看到自己的父母、感受到家人之间的深刻羁绊，被大批观众誉为「人生剧」。 虽然剧情极具韩国在地色彩与乡土情怀，却也在中南美、东南亚等地受到喜爱，在全球范围引发共鸣。





IU在剧中一人分饰两角「吴爱纯」和女儿「梁金明」，几乎每集都有不止一场哭戏，一向很少哭泣的她在拍完这部剧后也坦言眼泪变多了，但更为能参与这部优秀作品感到自豪喜悦，层次分明的演技也让不少观众刮目相看。



此外，根据Netflix统计，《苦尽柑来遇见你》在3月17日至23日期间稳居观看次数最高的非英语类TV节目。 根据线上内容排行网站FlixPatrol，《苦尽柑来遇见你》在 Netflix TV节目中排名全球第8位（截至4月3日）。





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