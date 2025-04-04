韩国超能力全新电影《High Five》方面宣布：「预计於今年 6 月上映，刘亚仁不会参与宣传行程」

由演员刘亚仁出演的电影《High Five》确定将於 6 月上映，但因为之前一系列的争议，官方也严正出面发表正式声明。

今天，电影《High Five》（导演：姜炯哲）的发行公司 NEW 向 TVDaily 表示：「目前正在准备於今年 6 月上映。刘亚仁不会参与任何宣传行程。」



《High Five》讲述五名偶然获得超能力的人，与觊觎他们能力的势力相遇后，所展开的故事。本作由《阳光姐妹淘》、《Swing Kids》的导演姜炯哲执导。主演员有刘亚仁、李在仁、罗美兰、安宰弘、金希沅等人。



该作品尤其受到关注的原因，是因为这是刘亚仁在卷入非法药物争议后，所剩下的最后一部待公开作品。此前，刘亚仁已透过 Netflix《末日愚者》、电影《终极对弈》（胜负）等陆续与观众见面，这些作品也受到了不小冲击，延长至今才终於能陆续问世。





另一方面，刘亚仁於今年 2 月的二审中被判处有期徒刑 1 年，缓刑 2 年，并处以 200 万韩元罚金，在服刑 5 个月后获得释放。然而，首尔中央地方检察厅不服二审判决，已向法院提出上诉，刘亚仁将在最高法院接受最终判决。

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