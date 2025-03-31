《宝物岛》事实比「兄妹相恋」更残忍！朴炯植挖廉氏黑料竟发现身世真相，结尾一句话令人起鸡皮（EP.11-12）

Disney+复仇剧《宝物岛》上周公开11集和12集，很多观众猜测的「兄妹相恋」终於有答案了！

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植 饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



东柱找回童年记忆

东柱再次接受催眠，许壹导（李海英 饰）与旧日好友姜星聊天，终於拼凑起当年事故的全貌：管理者开卡车将秋成贤、母亲秋庆原、吕舜豪乘坐的车子撞到山崖边，随后给许壹导一张写有「吕舜豪与秋成贤父子关系成立」的亲子鉴定。 许壹导看后对成贤见死不救，反而开车撞上去、一起跌落山崖，事后对外谎称是卡车撞飞两辆车后逃逸。





这样看来，许壹导杀害了东柱（成贤）一家三口，东柱和誾男（洪华莲 饰）似乎是同父异母的亲兄妹。 东柱希望誾男幸福，决定不告诉她这一残酷真相。





池先愚成为车先愚

东柱以这段记忆要挟许壹导听话，许壹导於是找廉张先（许峻豪 饰）借枪，打算彻底杀死东柱。 另一边，东柱把车国熙叫来金库，坦言知道她偷钱的事，要求她配合自己行动。





车强千向家人宣布迎娶地荣秀，车国熙和许壹导不敢反对，车悳熙不满但少数不敌多数。 婚礼当天车强千突然忘记地荣秀，但为了儿子还是结了婚，池先愚就这样成为车先愚。

身世真相：不是「兄妹相恋」，而是「父子相杀」

原来，吕舜豪、许壹导、秋庆原、车悳熙、姜星在大学时是好友，前四人似乎有不为人知的情感纠葛。 东柱费劲千辛万苦拿到秘密档案，复原了廉张先的一段录音，里面提到许壹导才是成贤的真正父亲，只是他一直不知道。

许壹导约东柱单独碰面，对他胸口开了一枪，东柱痛苦倒地。 廉张先故意在这时才告诉许壹导父子真相，东柱突然抬头，笑著对他叫了一声「父亲」！



下集预告里，许壹导对廉张先大为光火，决定先除掉廉张先。



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