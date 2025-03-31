Winner宋旻浩去年遭爆服役期間不誠實工作之疑惑已調查完成！「大致上已承認，出席3次調查」

男團Winner成員宋旻浩在服役期間擔任社會服務要員，但卻被揭露他在工作的時候有些不確實的狀況，而這樣的嫌疑在調查期間當事人也承認了大部分的事實。

警察相關單位於今日上午在首爾西大門區舉行記者會，相關人士表示，已對當事者（宋旻浩）進行了三次出席調查，包含扣押搜查與通信搜查，以掌握的資料為基礎來判定是否嫌疑屬實，對於在工作時間脫離了工作崗位，大致上當事者都已經承認了。



去年12月透過韓國媒體報導，服役中的宋旻浩並未依照上班時間出現在應該進行服務的機關，並且不只一次，因此令人產生疑惑，而宋旻浩所屬公司YG娛樂當時表示藝人在服役的工作細節難以確認，不過其中的病假原因是在入伍前就有持續進行治療，而其他的休假也都按照程序進行，否認了工作不確實的嫌疑。



去年12月23日宋旻浩迎來解除召集可退伍，但在他服役時間被揭露沒有正常上班，時常離開工作崗位或請假，甚至將上班紀錄造假。於是展開了內部調查，兵務廳調查也發現異常狀況，因此移交警方調查。往後兵務廳更為了防止類似的狀況再發生，還引進了電子上下班確認程序等方式，來改善所謂社會服務要員的管理，以及違反者需要受到什麼樣的懲戒等相關方針。

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