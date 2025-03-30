车银优也卷入金赛纶事件？ 横竖爆经纪人是「金秀贤和D社的猎犬」，质问他为何没来葬礼

韩国媒体Dispatch在2023年金赛纶酒驾息影反省期间，报导她自称「生活困苦」却跑去德州扑克酒吧玩到深夜，并附上现场照片作为证据。 据YTR「横竖研究所」最新爆料，这些照片和资讯很可能是车银优经纪人透露给D社。

横竖研爆料称，车银优的经纪人为金秀贤和D社担任「猎犬」，在金秀贤金赛纶爆出争议期间曾联络金赛纶遗属，请他们和金秀贤单独见面，不要再和金世义（横竖研究所经营者）沟通，会给他们介绍好的媒体。通话结束后，遗属立即接到D社来电，原来这就是车银优经纪人所说的「好媒体」。

D社曾爆料金赛纶在酒驾反省期间去德州扑克酒吧喝酒打牌，令她再度被大众批评没在反省。横竖研表示，当时的照片应该是和她很近的人所拍摄，而将这件事透露给D社的就是车银优经纪人。



横竖研接著质问车银优为何没出席金赛纶葬礼，喊话车银优立即做出说明：「你不是和金赛纶很熟吗？ 你不可以这样。 啊，说是经纪人做的、你不知道吗？ 那么为什么没来参加葬礼？ 有送花圈就够了吗？」



此外，金赛纶9岁出道签约的第一个公司就是Fantagio，算是ASTRO成员们的师姐，但实际上她的年龄比ASTRO忙内产贺还要小4个月。金赛纶从2009年至2016年都在Fantagio，和ASTRO成员们一起度过童年、积累了深厚友谊，曾一起拍摄网剧《To Be Continued》，在文彬去世时也有写信表达哀悼。



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