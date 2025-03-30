GD应援手灯也有头巾！网分享实物图「同色毛绒外套+叶片小尾巴」太可爱

GD（G-Dragon，权志龙）去年底久违亮相，「头巾+棒球帽」的造型令所有人出乎意料、甚至嘲笑他变成「权志凤」，不过很快就掀起一波模仿潮，再次证实他的时尚影响力。 最近GD发行出道以来首支个人应援手灯，居然给手灯也出了周边，其中之一就是标志性的头巾，组合起来超级萌XD

GD应援手灯延续个人品牌Peaceminusone的小雏菊造型，还单独贩售花盆造型的支架，组合在一起不仅让小雏菊有了回家的完整感，更拥有无极变光变色功能，插电后可作为家居氛围灯使用。





这一设计在K-POP应援手灯界完全是首创，被网友爱称为「赛博盆栽」，很多非粉都大呼想买。





不仅如此，最近GD举办回归以来首轮世界巡回演唱会《Übermensch》，同时公开了更多周边，其中有三个居然是为「盆栽」特地设计的装饰小物！包括给应援手灯戴的丝巾和丝巾扣，给「花盆」穿的毛茸茸保护套，还有可以夹在充电线上的「叶子」：



官方卖场给出的总体搭配效果是这样的！还画上笑脸戴了眼镜，真的超级萌啊：



网友们也纷纷po出「完成型」的盆栽，不得不说这审美水准是真的很赞：







还有粉丝给手灯加了一条「珍珠项链」，瞬间变成优雅贵妇，真的太有才啦：



내 응원봉은 엘레강스한 사모님이 되…



(운동장 앞 온갖 가게에서 지디노래 빅뱅노래 틀아놓는 거 아주 따수워 좋다) pic.twitter.com/ulNgXQEwF0 — 늴리리아 (@nilli_lia) March 29, 2025

此外，权志龙2025世界巡回演唱会《Übermensch》於3月29日和30日在首尔首演，最新周边也在现场同步贩售。 《Übermensch》将於7月7日和8日在澳门银河综艺馆、7月12日和13日在台北小巨蛋、8月9日和10日在香港亚洲国际博览馆陆续开唱，想买周边的朋友可以期待一下啦！

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