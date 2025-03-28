NewJeans粉丝发声！派卡车劝回归ADOR+脱离闵熙珍：「比起打官司丢掉3年，更想看舞台上的3分钟」
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NewJeans粉丝发声！派卡车劝回归ADOR+脱离闵熙珍：「比起打官司丢掉3年，更想看舞台上的3分钟」

明星   2025年3月28日   星期五18:07   Sani  

（封面图源：ADOR）

NewJeans粉丝团Bunnies连续两天在HYBE大楼前进行卡车「抗议」，不过这一次矛头不是对准所属社，而是向NewJeans五位成员喊话，劝说她们停止出走回归ADOR，不要再执著与闵熙珍绑定。

3月27日和28日，NewJeans粉丝团派出数辆卡车，在HYBE娱乐位於首尔龙山的总部楼下表达意见。 与其说是「抗议」，更像是在缺乏沟通渠道的情况下，向NewJeans五位成员送出的「信件」。
（图源：ADOR）

粉丝通过卡车劝说成员们回归ADOR，表示他们支持的是5人的NewJean、而不是6人的NJZ：「3年诉讼，不论输赢，粉丝都会厌倦离开」「比起在诉讼上浪费3年，更想看舞台上的3分钟」「说是6人组，违约金却是五名成员的责任」「天文数字的违约金和惩罚、接连不断的索赔诉讼，清醒一点吧」「如果为Bunnies著想，就请放弃没有胜算的诉讼，展现出回归的勇气」「 我们信任你们所以一直等到现在，现在我们说应该回去，请听我们的话」「NewJeans和ADOR进行对话吧，这是Bunnies送出的最后一个Phoning」。

另一部份卡车文句虽然没有提到具体名字，但被分析为建议成员们与闵熙珍割席：「NewJeans发展得好就说是自己的功劳、NewJeans受到批评时却躲在背后，周围那些大人停止精神操控吧」「NewJeans不论与哪位制作人合作都能在舞台上发光」。该粉丝团强调本次发声与HYBE无关，希望成员们正视现实。 这个粉丝团去年4月也曾派卡车劝NewJeans返回公司，并喊话闵熙珍停止利用成员及其家人、停止诽谤其他艺人。

或许这些卡车不能代表所有Bunnies的意愿，但确实戳破了一个事实：NewJeans若想尽快恢复名正言顺的活动，回归ADOR是最安全的选择。

NewJeans轰轰烈烈地卷入了HYBE与闵熙珍的大战之中，但违约诉讼的主题从来不是闵熙珍：闵熙珍从未正式命令成员们离开ADOR，召开记者宣布解约的是成员，在寄给ADOR的存证信函上签名的是成员，今后所有可见的责任都将落在成员身上。 粉丝们已经看到这一现实，现在成员们也必须看到。 如果New Jeans认为韩国司法界和媒体都不站在自己这边，就连粉丝的声音也不信任、迟迟不肯做出改变，等待她们的只有不归之路。
（图源：ADOR）

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