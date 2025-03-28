NewJeans粉丝发声！派卡车劝回归ADOR+脱离闵熙珍：「比起打官司丢掉3年，更想看舞台上的3分钟」

NewJeans粉丝团Bunnies连续两天在HYBE大楼前进行卡车「抗议」，不过这一次矛头不是对准所属社，而是向NewJeans五位成员喊话，劝说她们停止出走回归ADOR，不要再执著与闵熙珍绑定。

3月27日和28日，NewJeans粉丝团派出数辆卡车，在HYBE娱乐位於首尔龙山的总部楼下表达意见。 与其说是「抗议」，更像是在缺乏沟通渠道的情况下，向NewJeans五位成员送出的「信件」。



粉丝通过卡车劝说成员们回归ADOR，表示他们支持的是5人的NewJean、而不是6人的NJZ：「3年诉讼，不论输赢，粉丝都会厌倦离开」「比起在诉讼上浪费3年，更想看舞台上的3分钟」「说是6人组，违约金却是五名成员的责任」「天文数字的违约金和惩罚、接连不断的索赔诉讼，清醒一点吧」「如果为Bunnies著想，就请放弃没有胜算的诉讼，展现出回归的勇气」「 我们信任你们所以一直等到现在，现在我们说应该回去，请听我们的话」「NewJeans和ADOR进行对话吧，这是Bunnies送出的最后一个Phoning」。



3/27 트럭 총공 1일차

본안, 항소, 상고까지 최소 3년이며 패소 시엔 위약금을 5명이 홀로 부담해야 합니다. 연예인에게 유리한 가처분 11개가 모두 인용된 점은 본안 분쟁에서도 매우 불리하게 작용합니다. 우리는 멤버들에게 다른 해결책도 있음을 전하고 싶습니다#뉴진스는_어도어와_대화해라 pic.twitter.com/U1bFms1UwB — 냥자님 (@eww0012) March 27, 2025

另一部份卡车文句虽然没有提到具体名字，但被分析为建议成员们与闵熙珍割席：「NewJeans发展得好就说是自己的功劳、NewJeans受到批评时却躲在背后，周围那些大人停止精神操控吧」「NewJeans不论与哪位制作人合作都能在舞台上发光」。该粉丝团强调本次发声与HYBE无关，希望成员们正视现实。 这个粉丝团去年4月也曾派卡车劝NewJeans返回公司，并喊话闵熙珍停止利用成员及其家人、停止诽谤其他艺人。



3/28 트럭 총공 2일차

무대에서 팬들과 다시 만나고 싶다면, 기약 없는 소송을 멈추고 돌아갈 용기를 보여주세요. 우리는 어떤 프로듀서와도 빛날 뉴진스의 5명을 응원합니다. “뉴진스는 어도어와 대화하라.” 버니즈가 전하는 마지막 메시지야#뉴진스는_어도어와_대화해라 pic.twitter.com/9htvp9sgp7 — 냥자님 (@eww0012) March 28, 2025

或许这些卡车不能代表所有Bunnies的意愿，但确实戳破了一个事实：NewJeans若想尽快恢复名正言顺的活动，回归ADOR是最安全的选择。

NewJeans轰轰烈烈地卷入了HYBE与闵熙珍的大战之中，但违约诉讼的主题从来不是闵熙珍：闵熙珍从未正式命令成员们离开ADOR，召开记者宣布解约的是成员，在寄给ADOR的存证信函上签名的是成员，今后所有可见的责任都将落在成员身上。 粉丝们已经看到这一现实，现在成员们也必须看到。 如果New Jeans认为韩国司法界和媒体都不站在自己这边，就连粉丝的声音也不信任、迟迟不肯做出改变，等待她们的只有不归之路。



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