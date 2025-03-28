金赛纶2023年写给ASTRO文彬的信：「梦想实现，痛苦才刚开始…」网悲叹艺人不易，自身难保仍体谅朋友

演员金赛纶和男团ASTRO成员文彬同为童星出身，从小一起工作、积累了深厚友谊，在2023年文彬去世后写了一封亲笔信给他。 当时金赛纶也因舆论压力处境艰难，字里行间流露出对朋友的心疼与不舍，令人心碎。

YTR「横竖研究所」昨晚直播中公开了这封信。 金赛纶写道：「彬啊，我很想你，该说什么呢。 因为太辛苦曾想过选择死亡，这时听到你的消息... 我比任何人都明白那份决心和选择是多么沉重和孤单，所以不忍问你为什么。」

金赛纶表示那天很奇怪地想念文彬，后悔如果当时打电话给他，或许至少能让他推迟一天离开：「我想著过完今天就能见到明天，这样坚持著活下来，是否你也能这样呢？ 我的心非常动摇，想随你而去，每一天每一瞬间都在动摇。



金赛纶：「我似乎因为自己太困难而没能多陪伴和照顾你。 如果孤单，就来我的梦里吧。 到时候我会一直倾听你讲话，就像你从前听我讲话。」金赛纶表示和文彬相识已久，早已将文彬和灿熙视作家人，对ASTRO获得人气感到欣慰，为了守护秀雅和其余成员，决定「将我的死亡稍微推迟一下」。 金赛纶：「产贺说会守护我，原本最担心我们的忙内，现在他成了沉稳的大人呢。 还有努力挤出笑容的真佑（JIN JIN）和明俊哥（MJ），崩溃的东敏（车银优），坚定的敏赫（ROCKY）。 我的心已经崩塌倾倒。」

金赛纶倾诉对故人的不舍，表示很想尽情宣泄悲伤，却担心给他带来麻烦而无法做到：「为什么是你呢？ 这种忧郁痛苦只有我承受就足够了，应该把我带走啊... 我的哥哥，我的朋友，我们的彬，我们从小受了那么多苦，终於实现大家的梦想，只以为十分幸运。」



金赛纶提起艺人职业带来的痛苦：「我无法变好的模样、针对我的不明确的指责、喧嚣的舆论、我无法让舆论和业界满意的模样，这些无不令人感到失望和憎恶。 既然选择了这样的生活和职业就要负责，有支持我的家人和粉丝，你应该也是吧。」

「没错，痛苦在梦想实现的瞬间开始，不是只有我如此。 无法对任何人诉说、独自逐渐腐烂，不是只有我如此。」金赛纶觉得彼此都不想让别人担心，所以一直装作坚强完好，后悔没有互相倾诉、一起痛哭一场。

最后，金赛纶表示尊重文彬的一切，希望他安息：「对不起。 爱你，彬啊，很快就会见面了，等等我。」落款是「你的18年老友兼妹妹」。



金赛纶9岁出道，2009年到2016年都在Fantagio娱乐公司旗下，与文彬等ASTRO成员同公司，2015年与成员们一起主演了网剧《To Be Continued》。2023年4月19日，文彬在被发现在家中离世。金赛纶则在今年2月16日离开，两位艺人的生命都在25岁画上句点。





网友看到这封信后无不心碎，感慨艺人明星不易：「太难过了ᅲᅲ」「不要再说艺人是新兴贵族，不要再写恶评了」「普通人在网上被人骂一句都不好受，何况是被全国人骂」「艺人都是因为希望获得喜爱才出道，本来就对别人的评价比较敏感」「金赛纶出殡那天，产贺发了翻唱歌曲、 说希望她在那边幸福，金赛纶说的守护是真的...」「她甚至担心自己哀悼对方会给对方造成损害，只敢写在日记里」「她该有多难过啊，这种痛苦谁能承受啊ᅲᅲ」「看信都能感觉到她是很好的人，太悲伤了」「太善良的孩子们太早变成了星星」「希望两位艺人都获得安息」。

此外，金赛纶家属昨日召开记者会，公开金赛纶未满16周岁时与金秀贤的对话记录、收到催债7亿韩元的存证信函后与朋友的对话记录，再次主张金赛纶未成年时就已与金秀贤交往，且因存证信函承受了巨大的精神压力。

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