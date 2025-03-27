《宝物岛》朴炯植扶植「新王」展开反击！有情人疑似同父异母，身世之谜令人震惊（EP.9-10）

Disney+复仇剧《宝物岛》第10集再次突破自身最高收视13.1%、瞬间最高收视14.7%，错综复杂的人物和利益关系，让人一秒都无法松懈！

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



*以下内容包含9-10集关键剧情！



许壹导在矛盾中挣扎

许壹导拿著廉张先给的毒针来到东柱病房，却见到儿子兑允向东柱倾诉衷肠，称他对於父亲在东柱过敏时没有叫救护车的行为感到困惑。 壹导似乎因为让儿子失望而感到痛苦，随后看到管理者暗杀东柱时，居然选择帮助东柱。 因为没能除掉东柱，壹导被廉张先狠狠殴打，突然想起读大学时也曾被廉张先殴打逼供。



东柱抓住敌人致命弱点，扶植私生子上位

东柱以2兆韩元账户胁迫老人家（总统）命令廉张先交出管理权，同时通过逼问赵阳春得知，廉张先当检察官时的黑料都保存在秘密组织「蒲公英组」手里，堪称廉的致命弱点。 东柱戳穿管理者从前是安企部蒲公英组「吴正浩」，要求他交出相关资料。



车会长失智症状愈加严重，半夜走失后被私生子地先愚带回住处。 车悳熙对地先愚感到警惕，威胁地荣秀说，如果敢接近大山集团就让她们母子消失。 东柱则站在私生子这一边，许诺会帮助地先愚回到大山，地荣秀没有反对。



东柱誾男难道是兄妹？

东柱控制管理者后得知廉张先派人暗杀誾男（洪华莲 饰），於是打电话给誾男，让管理者亲自命令杀手结束行动，随后亲自解决潜伏在誾男车里的另一名手下，保障誾男安全。誾男回到家后，希澈似乎良心发现，决定放她自由。



东柱一直以为亲生父亲和母亲是李秀平教授和高幼珍，最近从李教授和皮老板娘口中得知并非如此：高幼珍和李秀平分手后几年，名叫秋成贤的小孩自己走进高幼珍家，身上带著大山集团的徽章和一张照片。 东柱认为照片中抱著自己的男人应该是真的亲生父亲，誾男看到照片后竟表示：那是她的父亲吕舜豪。东柱瞬间傻眼... 难道这对相爱已久的恋人，竟然是同一个父亲的小孩？



下集预告里，东柱拜托工秘书保密他就是成贤这件事，工秘书则要求他离开誾男。 誾男发觉许壹导不仅杀死自己的父亲，也杀了「那个小孩」的妈妈。 车会长让东柱教育地先愚接手集团，车悳熙和廉张先都不会善罢甘休。



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