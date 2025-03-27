这次真的是大饱眼福！全新漫改剧《芭妮与哥哥们》卢正义二搭李彩玟有默契，女主一次被四位帅哥围绕

（最新预告&剧照）「高颜值」新生代演员大集合！！韩剧《名校的阶梯》卢正义与李彩玟再次搭档，加上「她」与「帅气的他们」的浪漫爱情故事就此展开。

MBC 全新漫改韩剧《芭妮与哥哥们》公开了最新预告、海报、剧照，各种宣传都充满了青春唯美的氛围，清新感十足！



剧情讲述初恋惨败而留下黑历史的女大生芭妮（卢正义 饰），突然与魅力十足的男人们产生纠葛并寻找男友的浪漫爱情故事，这种让内心富有的完美设定，真的是让人太想追啦～。XD



▼《芭妮与哥哥们》最新预告：从长相到性格各异，真的是太犯规了～！







【人物简介】

▼卢正义饰演「潘熙珍」，艺仁大学雕塑系的高材生，大家更熟悉她的别名「芭妮」。从性格到成绩都处於顶尖水准，但在初恋时却遭遇惨败，因此被打上「恋爱傻瓜」的烙印。就在这样的芭妮面前，各具魅力的男人们纷纷出现，她的烦恼也随之开始。



▼李彩玟饰演「黄载烈」，艺仁大学视觉设计系的系代表。梦想成为一名艺术总监，在校内颇受同学们欢迎。冷酷的外表下隐藏著善良的一面，性格十分温暖。



▼赵俊荣饰演「车志源」，财阀家的孙子、无所不缺的上层0.1%学生，外貌、才智、性格等各方面都得天独厚，是所有新生都梦想成为的Wannabe复读生。



▼金贤镇饰演「赵阿郎」，艺术界备受瞩目的实力派雕塑家。



▼洪民基饰演「秦贤伍」，芭妮的初恋男友，虽因天生的魅力而颇受欢迎，但本人对自己的人气毫不关心。



《芭妮与哥哥们》预计在4月4日首播，每周五、六的9点50分上线，香港观众可於「黄Viu」平台同步收看。

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