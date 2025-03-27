金秀贤给16岁金赛纶传讯息「何时能抱著你睡」「下次要真的亲亲」！ 未成年交往、因7亿精神崩溃证据公开

今日下午，金赛纶遗属委托法律代理人召开记者会，公开了2016年6月金赛纶未满16周岁时与金秀贤的kkt（KakaoTalk）对话记录，继续主张两人曾在金赛纶未成年时交往，金赛纶与朋友的聊天也暗示金秀贤是她交往6年的初恋，以及存证信函令她精神崩溃。

未成年交往证据

公开的对话内容显示，2016年6月25日，金赛纶向金秀贤发送「爱心」（하트）和「亲亲」（쪽），金秀贤回覆：「以后要真的给我哦... 哈哈。 这也是禁止吗？。 」金赛纶回覆：「不是禁止。 我会给你的。」



26日的对话中，金赛纶问：「你想不想我？ 」金秀贤则回覆：「怎么可能不想？ 想你。 」同一天下午，金赛纶说「绝对不会起来」，金秀贤回覆「嗯，就算你亲我可能都不会知道吧」，随后问道：「我什么时候才能抱著你入睡？ 那样的话一定会睡得非常香。」金赛纶回覆：「嗯，这件事我允许。」



随后金秀贤问：「要花1年吗？3年？」金赛纶回覆说「1年已经很过分了，怎么能3年... 想做的时候就做，才没有那些规定。」对此，遗属代理律师夫知晳主张：「这段对话似乎暗示著超越『抱著睡』的关系。 我想问金秀贤，如果这种关系不是情侣关系，那到底是什么关系？ 」并强调：「当时金赛纶才17岁。 」

对於kkt对话是否能证明交往事实，夫律师反问道：「如果说未成年时没有交往的话，他是在进行儿童性诱骗犯罪吗？ 是否还有必要再进一步回应？」（*韩国习惯以虚岁叙述年龄，金赛纶2000年7月31日出生，2016年6月传简讯时尚未过16周岁生日。 ）



金赛纶因7亿存证信函痛苦

此外，夫律师表示金赛纶接到要求偿还7亿的存证信函后感到十分恐惧和痛苦，并公开当时金赛纶与朋友的对话。 2024年3月19日，金赛纶对朋友说：「这就是让我自杀吧。」金赛纶还表示根据合约，公司应该赔偿30%、她负担70%，但最终100%都由她承担：「签了合约，对我进行了诈骗。 所以精神真的非常崩溃。」



遗属透露，金赛纶收到存证信函后感到极度不安，曾致电自杀预防中心并割腕自残，记者会上公开了金赛纶手腕伤痕的照片及拍摄日期。



金赛纶「交往6年初恋」崩塌，亲笔信被拒收

金赛纶还提到，记者们因为她公开的照片不断联络她，令他感到痛苦。 最后，金赛纶和朋友聊到恋情，表示「非常心神不宁」，朋友让她远离「泪之金秀贤」、跟更好的人在一起，金赛纶说：「啊啊啊啊，我的初恋，世界崩塌了。」这名朋友回复：「交往了6年那么久，肯定会心神不宁...」



金赛纶收到存证信函后试图抓住救命稻草，跟金秀贤写了一封信，记者会上公开了这封信。 信中提到「我想解除误会」「我们在一起的时间有五六年吧」「初恋」等，为公开照片一事向金秀贤道歉，表示对前公司的人感到害怕，不想让金秀贤难受、真心希望他幸福。 金赛纶在去年4月初试图将这封信交给金秀贤，但被金秀贤公寓人士阻挡而未能送出。



反驳「家属漠不关心金赛纶」说法，追加起诉李镇浩「跟踪狂」

夫律师还公开了金赛纶母亲、姨母与她的对话记录，反驳「假姨母」「金赛纶家属对她漠不关心」的说法。 答记者问时，夫律师表示金赛纶和家人一直在接受抑郁症方面的精神科治疗，金赛纶为了不让家人担心，故意隐瞒了结婚这件事，存在相关证据；因为自残次数过多，其中一部分对家人进行了隐瞒。遗属知道「前男友」年纪很小，不希望对他起诉，敦促他尽快联络夫律师解释他为何说谎。

最后，夫律师指出，李镇浩被起诉后每天散播关於金赛纶私生活的谣言、主张自己对金赛纶之死没有责任，令遗属十分痛苦：「不论李镇浩的本意如何，家属不止一次看到金赛纶看完李镇浩节目的当天进行自残。」家属将在今日以跟踪狂犯罪追加起诉李镇浩。

夫律师表示，金赛纶遗属因为极度不安而无法出席外部活动，本次记者会的目的是请大家停止对遗属的攻击、结束对於交往时间点的争论，而非说明金赛纶死因。 同时出席记者会的横竖研究所预告今晚会公开更多对话内容和影片。

金赛纶於上月16日被发现在首尔城东区家中身亡。 事后，其遗属通过YouTube频道「横竖研究所」主张，金赛纶自2015年（当时年仅15岁）起与金秀贤交往长达6年。 对此，金秀贤方面反驳称，两人是在金赛纶成年后的2019年夏天至2020年秋季之间交往的。

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