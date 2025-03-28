曹世镐：「我的时尚榜样是G-Dragon、花了很多钱」公开两人温暖的友情故事，GD称赞他对弟弟们很好

人气歌手 G-Dragon（BIGBANG）亲自展现了与曹世镐的亲密关系。

26 日，透过 YouTube 频道「曹世镐」公开的《新歌鉴赏会》第 2 集中，G-Dragon、洪真庆和南昶熙作为嘉宾出演。

曹世镐过去多次提及自己与 G-Dragon 私下交情不错，但其他嘉宾都会对此表示怀疑。为了证明两人的交情，他当场致电 G-Dragon，成功邀请对方出演，证实了自己的说法。



G-Dragon 表示：「曹世镐对待弟弟们一直都很好，我本来就是他的粉丝。我们的关系并不是单方面的，他总是在我需要时出手相助。」



当被问及为何在众多人之中与曹世镐特别亲近时，他开玩笑地说：「这是业障吧（笑）。」接著又补充：「应该说是缘分吧，因为合得来，所以就一直见面。」

曹世镐坦言，自己一直将 G-Dragon 视为时尚榜样，并笑说：「为了买跟 G-Dragon 一样的衣服，我花了很多钱。」对此，南昶熙爆料：「曹世镐甚至还向我借了 60 万韩元买衣服。」



此外，曹世镐还提到：「虽然有点不好意思，但我看了 G-Dragon 的音乐鉴赏派对后，也想要举办一场，邀请了不少好友，最后只有洪真庆一个人来了。」他回忆起当时感到失落的瞬间，随后又感激地说：「但 G-Dragon 来了，真的很谢谢他。」

当现场嘉宾称赞 G-Dragon 很讲义气时， GD则谦虚地回应：「因为就在家门口，所以才去了。」此外，节目中还公开了他曾考虑到曹世镐的失眠问题，特地送上电热毯作为礼物的暖心故事，让现场气氛更加温馨。



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