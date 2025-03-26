《苦尽柑来遇见你》出演IU弟「银明」的演员是谁～姜有锡大受关注将在《机智住院医生生活》与大家见面！

Netflix原创人气剧集《苦尽柑来遇见你》即将在本周播出最终四集，剧中除了爱纯的大女儿金明（IU饰）是剧中主线以外，饰演金明弟弟银明的演员姜有锡，在剧中的逗趣演出，老是闯祸的样子，让观众们觉得相当有趣，受到大家的关注。

《苦尽柑来遇见你》自公开以来话题讨论度相当高，而爱纯的大女儿金明是父母的掌上明珠，书又读得好，在大企业上班，乘载著父母亲的希望。而他的弟弟银明却跟他恰恰相反，在学校闯祸让爱纯被老师叫去谈话，还跟夫商吉的女儿贤淑在一起，在上周播出的内容中，穿著军服的银明甚至拉著贤淑回家，向爸妈说女友已经怀孕的事实。



饰演银明一角的姜有锡演员，演出了银明多样化的面貌，也许他在家中的存在感不如姐姐金明，也不像姊姊那样成绩优秀，而是一个惹祸精，但是他对妈妈的体贴却在细微之处默默进行，看似不懂事的屁孩，可望在退伍后或是当上了爸爸之后有更成熟的改变。



姜有锡曾经演出《怪物》《法钱》《末日骑士》等作品，而在4月即将首播的新电视剧《机智住院医生生活》也有姜有锡的演出，实习仅一年的妇产科菜鸟医师们又即将发生哪些故事？令人期待姜有锡的演出。



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