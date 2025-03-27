韩媒传出仁川机场与形象大使NewJeans的合约终止！官方火速回应：正在考虑是否延长合约

根据《首尔经济》今天（27 日）最新报导，人气女团 NewJeans（NJZ）将从仁川机场消失，与关税厅代言的合约终止。

报导中提到，仁川机场海关并未延长与 NewJeans 的代言合约，因此机场入境大厅内设置的 NewJeans 横幅也已被撤除。

去年，仁川机场海关正式选定 NewJeans 为代言人时，曾表示：「NewJeans 作为引领 K-POP 新时代的艺人，对文化及音乐产业产生了巨大影响。基於这样的影响力，他们能够让国内外旅客对高品质的通关服务及非法物品管制等关税行政工作产生共鸣，因此我们选择 NewJeans 作为代言人。」



然而，在代言任命一个月后的去年 4 月，NewJeans 所属公司 ADOR 代表闵熙珍与母公司 HYBE 爆发经营权纠纷，形势骤变。随著冲突持续，仁川机场本部海关难以实现预期的宣传效果。

不过，仁川机场本部海关的相关人士出面回应表示：「随著合约到期日临近，我们将与 NewJeans 方进行对话，讨论是否延长合约。」并澄清：「机场内并未设置 NewJeans 的横幅，因此关於撤除横幅的说法并不属实。」签订的合约本来就是一年期，该合约将於 3 月底到期。



近日，法院裁定 NewJeans 不得在未经所属公司ADOR协商的情况下独立展开活动，NewJeans提出解约的11条理由则被全部驳回。



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