金在中担心的事情终究发生了！预告十个月后当「爷爷」，K-POP爱豆第一人

许多人都知道金在中有8个姐姐，和大姐就差了20岁，大姐和二姐的孩子即将步入婚姻后，金在中就不时在常驻节目《新品上市便利餐厅》透露过即将「为人爷爷」的焦虑。

事情终究发生了……金在中昨晚（24日）亲自发文自己要当「第一个爱豆爷爷」了，他说：「外甥家族有了新生命！10个月后……我要成为爷爷（舅公，韩语无分）了。」他字句结尾用了闪亮符号，但表情却很纠结，看来是对即将来临的「爷爷」新身分又兴奋又担忧，毕竟他也才39岁。



金在中要当爷爷的消息传开，各大韩国媒体都纷纷报导呢！网友也都非常恭喜他，并开始推算第一个外甥孙的家族树状图代号是多少……据金在中透露的，他最早是说大姐的孩子要结婚了，后来是二姐的孩子先结婚了，所以外甥孙应该是「2-1-1」才对，二姐的大孩子的大孩子之意。

▼去年5月金在中还在担心大姐的孩子要结婚生孩子了，但Boom喊他「爱豆爷爷」他笑超开心



▼今年1月大姐提醒金在中可能要当爷爷了，因为二姐的大儿子瑟基结婚了，是金在中目前唯一结婚的外甥。因此，金在中迎来的首个外甥孙最有可能是「2-1-1」



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