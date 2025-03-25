韩国山火4天烧掉2万个足球场，损失规模史上第三！吞没千年古寺、逼近「世界文化遗产」河回村，起因多人为「扫墓、焊接」等

从21日开始，韩国庆尚北道义城郡、庆尚南道山清郡和金海市、蔚山市蔚州郡等地同时发生连锁大型山火，连日干旱及大风天气提高了扑灭难度，损失规模已达到史上第三。据悉，大部分火灾原因都是人为导致。

截至25日上午，韩国全国因山火受灾的面积约为1万4694公顷，相当於2万个足球场的规模，造成15人死亡、5489人疏散。 已有5000名军队人员参与灭火作业，动员了146架军用直升机。 受制於强风、干燥天气、浓烟等恶劣的气象条件，灭火工作十分困难。

多地山火相继出现

义城是本次山火最严重的地区，从22日上午开始已持续延烧4天，火线总长214公里，受影响区域约为1万2565公顷。 虽动员62架直升机、3154名灭火人员、453台灭火设备进行扑灭作业，灭火率一度上升至70%，但受到夜间强风影响，今早再次下降至55%。 据统计，义城山火已造成4人死亡、11人受伤，超过3000名居民疏散至临时避难所。



21日发生於山清的山火已蔓延至河东，受影响区域约1557公顷，目前扑灭率达88%，尚未熄灭的火线遍及4座山，共有1164名居民被疏散。 22日发生於金海的山火已在今日上午9点完全扑灭。

22日在蔚山市蔚州郡发生另一起山火，过火面积达467公顷，火线总长16.8公里，206名居民撤离。 林业部门调动10架消防直升机、2010名人员、101辆消防车辆开展灭火行动，目前扑灭率92%。

古寺遭焚毁、世界文化遗产濒临受灾

义城山火北侧和西侧的玉莲寺、孤云寺（大韩佛教曹溪宗第16教区总部）将木造佛像、佛画、书籍等转移至召文国博物馆，西侧的石佛寺则对石佛坐像（庆北有形文化财产第56号）进行了阻燃处理。

距离起火点最近的云岚寺则没能逃过火灾，7栋建筑中有6栋已化为灰烬。 云岚寺是西元7世纪末统一新罗时代的千年古刹，由朝鲜华严宗之祖义湘大师创建，所幸僧侣和信徒们将佛像、佛画等24件文物转移至博物馆，避免了进一步损失。



义城山火继续向安东市蔓延，截至25日下午三点半，距离两大世界文化遗产——河回村和屏山书院仅有10公里。 安东市已在下午5时许通知河回村居民撤离至临近村落。



国家危机警报升级

由於全国天气干燥且强风助长火势，山火发生与扩散的风险大幅提高，韩国森林厅於25日下午将全国山火灾难的国家危机警报提升至「严重（심각）」级别。

此外，韩国国家文物局亦在25日下午在全国范围内将文物灾难的国家危机警报提升至「严重（심각）」级别，这是该预警首次提升至「严重」级别。



起火原因多人为过失

22日发生的义城山火是由祭祖人员的失误引起。 起火点位於义城郡安平面槐山里一座荒山的山顶，扫墓者在整理垃圾时不慎失火，随即致电119报警自首，现场也发现了打火机等证据。 义城警方已完成初步调查，将以纵火罪嫌疑立案。

21日发生的山清山火是由农场主在使用割草机割草时火花飞溅引起。 22日发生的蔚州山火，起火原因疑似是农舍内的焊接火花。 22日发生的金海市山火，据推测是是一名60多岁男子在管理墓地时焚烧零食包装袋，导致火势蔓延至山林。 23日咸阳郡柳林面发生的山火，则被认为是在安装防止野生动物侵入的金属围栏时，焊接作业产生的火花引燃了周围环境。



受灾居民持续疏散

随著义城山火持续扩散，安东市已向全体居民发布疏散命令、请大家撤离到安全地点; 青松郡的庆北北部监狱则开始转移2000名关押犯人。



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