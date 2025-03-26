韩推未成年女团选秀《Under 15》引发争议！制作组发声：「停播的话，对孩子和家长来说会是难以想像的打击」

K-POP 领域新推出的 MBN 女团选秀《Under 15》在招募15岁以下参赛者的过程中，引发了儿童性商品化的争议，对此，制作组出面澄清，表示这是一场误会。

《Under 15》的制作公司 Creastudio 共同代表徐惠珍（서혜진）於 25 日在首尔麻浦区史丹福饭店举行的记者会上表示：「《Under 15》制作组并未将年幼的参赛者性商品化，也没有藉此制作任何涉及性剥削的内容。我们想要强调，这是一场巨大的误解。」制作组在道歉的同时，也表达了对参赛者可能受到伤害的担忧。



共同代表黄仁英（황인영）哽咽地说道：「关於《Under 15》出现了许多争议和质疑，对於引发大众担忧，我们感到非常遗憾与抱歉。」她补充：「许多我们完全未曾预料到的内容，被夸大为事实流传。不仅是制作公司，连同参赛者、出演者、导师以及工作人员的名誉都受到了严重的损害。」





【制作组也针对引发争议的个人档案照与前导预告影片进行说明】

对於参赛者照片下方标注出生年份及条码的争议，徐代表解释：「这是参考学生证的概念。现在的学生证上通常会标明出生日期并附有条码。」目前，这些照片已从社群媒体（SNS）上删除。

至於预告影片，黄代表表示：「由於前导预告的叙事篇幅较短，因此可能造成了 '性感风格' 的误解。我们的初衷只是希望展现孩子们帅气的一面。」



【制作公司最担忧的，仍是《Under 15》的播出前景变得不明朗】

该节目原订於本月 31 日播出，但 MBN 电视台於 21 日宣布将重新全面审查播出计划。

导演龙锡仁（용석인）坦言：「参赛的孩子们从未想过节目会无法播出，若最终未能播出，对孩子和家长来说，将会是难以想像的打击。」



徐代表则补充道：「《Under 15》并未接受 MBN 的制作费，MBN 只是提供播放平台。我们已将录制好的影片剪辑后，提交给广播通信审议委员会（简称 '广审委'）进行事前审核，并正在协调播出日期。」她还强调：「我们早在两周前就已将最终版提交给广审委，内部审查后，他们表示 '完全没有问题'。」

【然而，广审委随即对此说法进行了强烈反驳】

当天下午，广审委发布澄清声明表示：「广审委只负责对已播出的节目进行 '事后审查'，判断是否违反审议规则。从未在播出前收到完整节目，也从未审查或给予任何意见。」广审委进一步强调：「针对 Creastudio 在公开场合发表与事实不符的言论，我们已向其表达强烈抗议。」

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