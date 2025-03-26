李帝勋《协商的技术》收视又升！日本演员青木崇高&樱庭奈奈美助阵，又一次感人收场

由李帝勋、金大明、成东镒等人主演的M&A（并购）题材韩剧《协商的技术》，最新第6集收视再飙新高，来到8.0%！

《协商的技术》上周末播出5、6集，SBS电视收视率落在6.5%、8.0%，平均比上一周3、4集再高，且第6集8.0%创了新高，可说周周都在成长。网友大多评价剧情很有意思，不过也有人说节奏慢，但因演员的演技而投入。



（以下稍微提及剧情）

关於5、6集情节，尹洙诺（李帝勋 饰）因为得罪财金记者而导致山人集团股价岌岌可危，该财金记者针对山人集团旗下WIND单车事业提出问题，这也让李东俊常务、吴至英行政总裁（郑石勇 饰）头痛，M&A组得著手解决。

M&A拜访WIND代表（金昌完 饰）掌握状况后，决定将最平价的单车采薄利多销方式以拉高销售，并前往日本和齿轮供应商SHIMIZ齿轮协商。饰演SHIMIZ工厂厂长暨齿轮匠人的演员，正是饰演电影《神剑闯江湖》系列「相乐左之助」的青木崇高；饰演SHIMIZ前来协商组别忙内的广濑晴香，是饰演电影《进击的巨人》「莎夏」的樱庭奈奈美，现艺名「宫内瞳」。



出售山人建设、收购CHACHA游戏，到这次和SHIMIZ齿轮谈供应需求，每每都温馨收场，SHIMIZ齿轮厂长本对WIND有所误会，幸好尹洙诺积极担任双方桥梁才得以解开。M&A又一次成功解决危机，但棘手的是，宋在植会长（成东镒 饰）竟曾卖股票贷款500亿……



下集预告，M&A担忧宋会长贷款500亿一事传出去，股价又会下跌，宋会长坦言自己贷款买了一座渡假村，疑似是买给女儿宋志奥（Yuri权俞利 饰），尹洙诺打算深入了解并卖掉渡假村，李常务却突然喊卡。



《协商的技术》每周六日韩国时间22时30分於韩国首播，香港观众同日香港时间23时30分可同步韩国收看。

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