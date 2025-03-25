前辈们来了！热门韩剧《机智医生生活》美都与Falasol帮《总有一天会机智的实习医生生活》唱OST

由年轻制作团队与演员们打造的青春剧集中，响起「大前辈们」乐团的OST，会产生怎样的化学反应呢？好期待「美都与Falasol」的歌啊！！！

即将於4月12日首播的tvN全新周末剧《总有一天会机智的实习医生生活》（简称《机实医》），确定将迎来《机智医生生活》中的「美都与Falasol」乐团助阵。

根据电视台相关人士向韩媒 MTN News 透露：「原作《机智医生生活》主演曹政奭、田美都、郑敬淏、金大明、柳演锡等演员，为了应援衍生剧《总有一天会机智的实习医生生活》，共同参与了OST的制作。」



《总有一天会机智的实习医生生活》讲述梦想著「总有一天能够机智行医」的住院实习医师们，在历经入坑否认期后逐步成长的故事。作为2020年与2021年播出的《机智医生生活》衍生作品，本剧启用了高允贞、申诗雅、姜有锡、韩艺智等新生代演员担任主演。此外，由申元浩导演与李佑汀作家组成的原班创作团队，此次交棒给导演李民秀与编剧金宋熙，使整部剧集从演员到制作阵容都充满新鲜感。（申导与李作家则担任创作企划）



近日，在YouTube频道「十五夜频道」的直播中，《机实医》的创意总监申元浩导演，与曾出演《机智医生生活》的郑敬淏、金大明一同为作品宣传。由於彼此情谊深厚，对於衍生剧《机实医》的话题讨论也十分热烈。在直播中，申导演更是透露这次的OST将有多位偶像歌手参与，进一步引发观众好奇心。



对此，郑敬淏与金大明也对OST阵容表现出浓厚兴趣，接连提出问题。然而，申导演仅暗示「有偶像团体参与」，并未透露确切的演唱者名单，巧妙地制造了神秘感。结果，三人在直播中透过幽默的对话，意外地为OST内容留下了小小的「剧透」。



据剧组相关人士透露，确实有多位男女偶像歌手参与《机实医》的OST录制。由於本剧聚焦於四位年轻住院医师的故事，因此将以符合潮流的偶像风格OST，与前作营造不同的氛围。此外，原作中凭藉横跨时代的经典OST与主演亲自演奏、演唱而备受喜爱的乐团「美都与Falasol」，此次也将再度助阵。这样的OST阵容，让人更加期待，未来会带给观众们怎样的感动与讯息。





无论是听觉享受还是视觉乐趣，《机实医》都令人充满期待。该剧将於4月12日晚9点10分在tvN首播。



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