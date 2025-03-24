SEVENTEEN 出道 10 周年将以完整体回归！当兵中的净汉、即将入伍圆佑也参与了录音～

人气男团 SEVENTEEN 为了纪念出道 10 周年，将以13人完整体的歌曲&专辑回归乐坛。

根据《Star News》今天（24日）的独家报导，SEVENTEEN（S.COUPS、净汉、Joshua、JUN、Hoshi、圆佑、Woozi、THE 8、珉奎、DK、胜寛、Vernon、Dino）将於 5 月 26 日发行全新专辑，正式回归。



5月26日对 SEVENTEEN 来说是个特别的日子，因为这天正是他们的出道纪念日。尽管 SEVENTEEN 是在 2015 年 5 月 29 日发行首张迷你专辑《17 CARAT》，但实际上他们早在同月 26 日便透过 MBC Music 的真人秀与现场舞台正式出道。

特别值得关注的是，SEVENTEEN 自去年 9 月净汉入伍开始，至下月 3 日圆佑也将履行当兵义务，正式进入「军白期」。然而，为了能与粉丝一同庆祝出道 10 周年，成员们在服役前便已完成完整体专辑的录音，令粉丝们相当期待。



SEVENTEEN 於 3 月 20 日、21 日两日间，在仁川文鹤竞技场举办了粉丝见面会《2025 SVT 9TH FAN MEETING 》，与粉丝共度了美好时光。





此外，他们还将在 4 月 4 日登上墨西哥蒙特雷音乐节《Tecate Pa'l Norte 2025》的舞台，成为首位参与该活动的 K-Pop 艺人，并以压轴嘉宾（Headliner）身份带来精彩演出。随后，SEVENTEEN 将前往日本，於 4 月 24 日、26 日、27 日在大阪京瓷巨蛋，5 月 10 日、11 日於琦玉超级竞技场举行粉丝见面会，与粉丝近距离互动。

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