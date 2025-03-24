Sulli亲哥连续发文疑似影射金秀贤：所有人的人生都是「Real」

已故f（x）成员Sulli的亲哥哥近期通过IG连续发布动态，似乎将已故妹妹的生前经历与演员金秀贤的争议关联，掀起舆论风暴。

21日，Sulli的哥哥通过IG发文：「金某，有很多话想说，但说不出口。 你要从高处坠落了，抓紧吧。」因时间点恰巧是「金秀贤事件」爆发期间，加之Sulli生前拍摄过的大尺度影片《Real》是金秀贤堂哥执导的，很难不让广大网友们怀疑他是在影射金秀贤。不过，对於这番言论掀起的热议，Sulli的哥哥很快回应称「我从未指名道姓」。



23日，Sulli的哥哥再度发文，写道：「我的人生、你的人生、所有人的人生都是『Real』（真实）的。」这句话似乎在暗指Sulli曾与金秀贤共同出演的电影《Real》。 对此，网友们反应不一，有网友在留言中质疑：「Sulli在拍摄《Real》后真的感到痛苦吗？」



与此同时，YouTube频道《横竖研究所》爆料称金秀贤曾与已故演员金赛纶交往，引发争议。 「横竖研究所」声称，金秀贤自2015年起与当时尚未成年的金赛纶交往，但金秀贤方面否认此事，并表示将采取法律措施应对。 不过，随著相关证据被曝光，金秀贤方面最终改口，承认两人是在金赛纶成年后的2019交往年开始。 此次事件涉及演艺圈内复杂的人际关系与个人情感，引发了大众的关注与批判，外界对各方的立场以及如何收尾表示高度关注。

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