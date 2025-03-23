韩韶禧访谈聊「美的准则」：在努力学习「负责任的真诚」

女演员韩韶禧为《时尚芭莎》拍摄了一组大片，并接受了杂志的采访，大展率真魅力。

以「21世纪女神」为主题拍摄中，韩韶禧身穿黑色及中性色DIOR2025春夏系列服饰，在古典氛围中演绎出文艺复兴名画般的质感。



后续专访中，当谈及对「美」定义时，韩韶禧坦言：「每年认知都在变化，如今发现美并非仅存於视觉形态。 就像『心灵美才是真美』这句话，最近更注重保持良好身心状态。 比起说『今天太累什么都做不了』，现在会想『既然状态不好就更要补充维生素好好休息』。 若在拍摄现场显露疲态会影响整个团队，努力不让负面情绪扩散已成为我当下的美丽准则。」



谈及即将上映的电影《Project Y》，韩韶禧透露：「选择这部作品时就有预感，这是唯有当下年龄与状态才能完成的特别企划。 即便五年后也未必能再现此刻兼具冲劲与成熟度的微妙平衡，可说是人生仅此一次的机会。」





提到与全钟瑞的合作，韩韶禧笑称：「虽然现在已是挚友，但开机初期确实担心过如何展现默契。 最终我们完美呈现了同龄女演员的化学效应，期待通过作品证明这点。」



被问及想打破大众固有印象时，韩韶禧坦然道：「说到底我就是个真实的人。 越是保持真实，越体会到责任感的重要性。 因为有倾听我说话的粉丝和朋友们，正在努力学习『负责任的真诚』。」

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