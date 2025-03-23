尹施允&金赛纶「相差14岁CP」被骂太牵强，他一句「冲我来」让金赛纶泪目

演员尹施允和金赛纶在2016年一起拍摄古装剧《魔女宝鉴》，当时金赛纶只有15岁、尹施允则是29岁，相差14岁的CP组合一度引起争议。

在电视剧开播前的发布会上，记者问金赛纶面对年龄差距如此之大的对手戏演员，在片场感觉如何？ 尹施允半开玩笑叮嘱她按照之前准备好的内容来讲即可，金赛纶笑著说：「非常照顾我，非常善良，而且长相和生活都很年轻，所以完全感觉不到年龄差。」引起现场一片笑声。



尹施允补充道：「关於年龄差距，有些人质疑金赛纶饰演成年人会否过於勉强？ 但角色年龄是17岁，我在剧中是17岁耶，要骂的话应该骂我才对，不可以招惹我们赛纶女士！（剧中）17岁的是我，现在给大家造成困扰的人是我。 赛纶女士对她本人负责的角色做的非常好。」

听到尹施允这段话，金赛纶不停地用手给脸部扇风、快速擦拭面颊，眼睛也闪闪发光，似乎正在努力忍住泪水。



不仅如此，电视剧结束的第二天，尹施允还在粉丝官咖写下长文，拜托大家在金赛纶相关的新闻下留言、给她鼓励。 尹施允写道，服兵役期间多次被前辈欺负、感觉十分受挫，完全想不到有一天能跟金赛纶合作拍戏，称她是比自己小14岁的演技天才，像洋娃娃一样漂亮。 最后，尹施允表示以后可能没机会再跟金赛纶合作，拜托粉丝去网上关於金赛纶的新闻报导下留言「金赛纶最棒了」，以此为她应援：「有些坏家伙总是在写恶评，太令人心痛... 我现在就去写一个应援留言！大家都去写一句鼓励的话语吧！」



如今，在围绕金赛纶的各种爆料战愈演愈烈的情况下，尹施允展现出真正的大人风范，令很多网友感动：「尹施允好帅气、好温暖」「一直觉得尹施允是很好的人」「我也快要哭了」「金赛纶那时也打扮很成熟，但实际上真的是小孩」「明明有很多好人、正常的人，赛纶真的太可惜了」。



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