李镇浩爆金赛纶轻生是因「前夫家暴」，有颈部刀伤照片！去世当天「闺蜜通话录音」公开

娱记出身YouTuber李镇浩昨日在个人频道公开一段通话录音，称是金赛纶去世当天闺蜜与金赛纶新所属社人士的对话，其中提到金赛纶被丈夫殴打和威胁，李镇浩表示这才是她去世的真正原因。

录音中，闺蜜称金赛纶从美国回来后见面过2次，认为死因是美国男友：「他打金赛纶，闹得很凶。 我有他施暴的照片。」闺蜜表示金赛纶男友曾多次联络她进行辱駡，金赛纶为此向闺蜜道歉，说男友殴打和威胁她，还给闺蜜看了她脖子上的刀伤痕迹。 该闺蜜透露，朋友们都认为金赛纶轻生是因为男友不断对她进行人身攻击和威胁。



这名闺蜜称，通话当时（2月16日晚10时许）金赛纶的朋友都在金赛纶家，准备一起去灵堂。 金赛纶新所属社人士则回应称金赛纶母亲不接电话，拜托这名闺蜜确认灵堂位置后告诉他。

录音公开后，很多网友表示愤怒：「朋友去世当天讲这些话，这样对吗？」「两个人都一副『早就知道她会死』的语气，他们真的是对金赛纶心存好意的人吗？」「完全听不出他们对金赛纶有尊重或担忧」「死了也要折磨她吗」「这跟未成年交往是两回事，不要模糊焦点」。



此外，李镇浩还在19日公开另一段录音，称是金赛纶与新所属社理事在1月8日的通话。 当天金赛纶IG曾发布多张与某男子的合照并留言「Marry」随后删除，两人就此事进行沟通。 录音中，金赛纶表示已经在美国举办婚礼，男方是在纽约工作的圈外人，原本没打算结婚，但意外怀了小孩，虽然已经打掉，但男友总是拿这件事威胁她，她只好同意结婚。

录音中金赛纶透露男友性格不稳，她的IG和Kakaotalk帐号密码当时都在男友手中，那些照片也是男友要求公开关系、吵架后亲自上传，金赛纶本人仅能通过Telegram和简讯与外界沟通：「男友平时都好好的，偶尔会有不安，而且距离较远。 他一喝酒就会突然变成疯子... 我也没想到会和这种人结婚...」并透露父母也知道结婚一事。



然而，录音中的金赛纶新公司人士今日对韩媒表示，他从未将该录音交给李镇浩、更从未同意公开，在李镇浩公开录音后，他曾打电话给李镇浩愤慨抗议：「你为了自己保命，就要搞死我吗？」

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