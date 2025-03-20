【韩网热门】打嗝的金赛纶，抚摸她背部的手... 金秀贤粉丝：「好嫉妒，他是最理想的结婚对象」

演员金秀贤因被质疑与金赛纶在未成年时期交往而受到批评，却仍有部份粉丝给出正面评价，对於他在与金赛纶的影片和照片中的态度和语气表示称赞，认为他「非常温柔」。

19日，在X（前Twitter）等社群媒体上，出现了大量称赞金秀贤的贴文，许多网友对於YouTube「横竖研究所」公开的金赛纶与金秀贤的照片与影片表示：「这是在宣传金秀贤有多温柔吗？」

一名自称金秀贤粉丝的网友对金赛纶表示嫉妒：「金秀man真的太温柔了，让人心烦。 完全是最理想的结婚对象。 帮忙拍背止住打嗝、还洗碗，虽然生气但真的太sweet。」这则留言下还有「这时候还是被他的温柔迷倒了」、「怕自己会嫉妒，还是不要看了」、「金温柔」等回应。

另一位网友则写道：「横竖研是想让人嫉妒吗？帮女友拍背止住打嗝的男友，还用敬语对她讲话，在现实里也像电视剧男主角一样温柔。」

其他留言也纷纷表示：「因为横竖研，他成了最理想的结婚对象。又有财力，还会帮忙洗碗、按摩背部」、「对於未经同意的照片外流感到愤怒、希望能做出金钱上的惩罚，我的脑海里只剩下 『我们家演员真的很温柔』这个念头。」

此前，金秀贤的粉丝俱乐部「Y.U.K.A.R.I.S」也曾发表声明，表达对他的支持。 该粉丝俱乐部的管理员於13日发表声明称：「请停止对金秀贤及其粉丝的网路霸凌。 Y.U.K.A.R.I.S作为粉丝俱乐部，将一如既往地支持金秀贤。」



韩国网友评论：

1. 哇我看了什么

2. 这不会是他们公司用来扭转舆论的公关文吧？ 反而更加令人作呕

3. 真的有人在说这种话：「没有任何证据能证明他和未成年人谈恋爱，只有证据显示他是多么温柔的男朋友。」

4. 真是太傻了，你们年纪太大了，已经被淘汰了kkk

5. 护航粉真的无解

6. 对金秀贤来说，那些粉丝几乎都是奶奶级别的吧？ 这种「祖孙之爱」真的很了不起

7. 奇特的思维方式... 如果这种程度就能称为「温柔」，那些粉丝到底谈过什么样的恋爱啊？

8. 如果照这个逻辑，高英旭对女朋友也很温柔

9. 疯子总是会吸引疯子，臭味相投

10. 看到这些新闻突然铺天盖地地涌现，更能体会赛纶的遗属是真的抱著最后一丝希望向横竖研究所进行举报，更让人心痛

11. 这些人希望自己的女儿也遇到这种事吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3654982905

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