《协商的技术》收视急升↗李帝勋初投商界掀风云，网民赞火药味浓！

由李帝勋、金大明和成东镒等实力派演员领军的全新职场心理韩剧《协商的技术》月初在「黄Viu」上架，该剧首集收视为3.3%，第二集旋即飙升至6.0%，升幅高达一倍，成绩相当理想。到底《协商的技术》凭藉甚么原因在一片韩剧中突围？接下来为你整理剧集六大看点！

1.剧情新颖紧凑

《协商的技术》讲述传奇企业谈判专家尹洙诺（李帝勋饰）擅长评估企业价值、推进兼并和收购事宜，行事雷厉风行且不择手段，因而人称狠毒的「白蛇」。为拯救陷入危机、负债高达11兆的前东家山人集团，他受会长宋在植（成东镒饰）之命回巢救亡，并组成了强力战队包括专门律师吴顺英（金大明饰）、理性担当郭敏贞（安贤好饰）和新人实习生崔振秀（车康润饰）。另一边厢，集团首席财务长河泰秀（张铉诚饰）背著会长扩充势力，还私下约见高层暗示大家靠边企；然而会长宋在植亦压根不信任洙诺，只是在老员工李常务的推荐下决定起用。



翌日洙诺在公司会议上提出卖掉集团唯一赚钱的山人建设填补7兆资金缺口，惟会长坚持售价需高於10兆，为此洙诺和团队四出与公司内外谈判，最终成功以接近9兆高价售出山人建设！为了凑够余下3兆，洙诺建议山人进军网络电商，并在一片争议声中决定收购CHACHA游戏公司，但是河泰秀的出手却让收购面临告吹⋯⋯《协商的技术》甫开播便获不少网民大赞题材新鲜、够火药味：「后面越来越有趣」、「剧本写得很扎实」，早前李帝勋也在发布会上表示：「能够与我尊敬已久的导演、韩国最好的演员一起拍摄这部剧集是我的荣幸，如此新颖的电视剧能够在韩国上映，我真的感到很高兴。」



2.李帝勋新一章

现年40岁的李帝勋近年佳作不断，更凭藉Viu Original《模范的士》系列勇创事业高峰！人称「演技天才」的他过去曾扮演警察、拳赛选手等英勇角色，不过「进军商界」却是第一次，加上他为了新剧换上一头突破性白发，造型震撼观众眼球，有网友大赞他「形象有型新鲜」、「一头白发仍然童颜」！对此李帝勋直言很满意全新形象：「作为演员，我很渴望展现自己全新的一面，不过一开始对於白发感到担心，因为头发花白，演戏会很困难；不过这是一个神秘而有意义的角色，所以我便鼓起勇气尝试，最后我真的很喜欢它！」问到李帝勋是否也像剧中角色尹洙诺一样能言善辩吗，他随即笑言：「透过这个角色，我意识到我们生活中每一个的选择都是通过谈判来实现的。」



3.金大明暖男演技

《协商的技术》揭示了大企业的黑暗和谈判专家斗智斗力的专业工作，也藉著暖男律师吴顺英一角来平衡剧情的冰冷。由金大明饰演的吴顺英是一位富有人情味的专门律师，他的个性与尹洙诺截然不同，不但感性至上，也能顺利与谈判对手建立共鸣，所以也被网友笑指是团队中的「温暖担当」！为了塑造角色，金大明付出了不少努力：「我和导演讨论过，我要尽量将『吴顺英』塑造成日常生活中真实存在的人，所以我把自己平日穿的服装和道具都带到拍摄，我希望这个角色能够更贴近生活，让他拥有更多属於自己的色彩。」他亦坦言希望自己能够成为「顺英」：「他会用无聊的笑话逗大家开心，但是他在工作上比任何人都强大；他就是我想成为的人，我创作这个角色就是希望身边能有像顺英这样的朋友。」



4.首度合作默契佳

作为《协商的技术》的最佳拍档，李帝勋和金大明有著不少对手戏，好默契也让网民投入感大增！谈到二人的首次合作，金大明笑指被对方灿烂的笑容吸引，李帝勋则表示：「大明哥的演技很好，所以大家都会毫无疑问地相信他；现在我们不只谈论演技，而是分享最近发生了甚么事、有哪些好吃的餐厅。」观众可望透过剧集见证他们越发亲密的好友关系！



5.霸气会长成东镒

「国民爸爸」成东镒在《协商的技术》一改昔日形象，化身万人之上的山人集团霸气会长宋在植，除了面对负债外患，又要处理内部人事斗争，内心戏充满难度！不过成东镒却无有怕，搞笑表示自己非常适合演绎会长一角：「我在拍摄期间说得最多的是『不知道有多久没有这么开心地演戏了』，导演他告诉我，为了让演员们可以随心所欲地表演，他会好好看好摄影机。」



6.尹洙诺的秘密

剧中尹洙诺为了挽救山人集团决定回国，事实上他的大动作回归并不仅仅是为了企业并购，第三集剧情便揭开了他的过去：早年洙诺利用哥哥的名字买下某家制药公司，事后他涉嫌操纵股价，导致哥哥被检方调查，后来对方甚至想不开而离世，这也暗示著他的回归似乎为了寻找哥哥的死亡真相！



《协商的技术》 逢星期六、日晚上11时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《魔女》和《卧底高中》，饱览最新话题韩剧。另外，「黄Viu」最后冲刺价！於3月25日前成为「Viu升级会员+」，平均低至港币$64/月，即可享零广告任睇大热剧集和综艺，还可收看过百套人气电影。

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