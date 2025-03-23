NewJeans确定「不得独立活动」！对法院判决不满？避开记者，从其他闸口出国

人气女团NewJeans於22日下午透过仁川国际机场前往香港，参加当地举行的「ComplexCon」活动，也让记者们扑了空。

当天，许多记者与粉丝聚集在机场准备采访 NewJeans（NJZ），但她们最终选择从原定闸口以外的其他闸口出国。



首尔中央地方法院民事60部（金尚勋法官）於21日裁定，针对ADOR向NewJeans五名成员提出的「维持企划公司地位及禁止签订广告合约」的假处分申请予以采纳。

NewJeans於去年11月29日午夜起，自行向ADOR通报专属合约解除。但由於法院批准ADOR的假处分申请，NewJeans的独立活动变得不可行。（相关报导：NJZ官司受挫：被判不得独立活动&承担诉讼费！不服提出异议，如期参加香港ComplexCon演唱会）

原本外界预测，法院的裁决可能导致NewJeans无法前往香港参与活动，但ADOR最终决定支持她们的香港演出。

＊报导来源：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17426418631745375017

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