《Good Day》「88Line」会就此解散吗？金秀贤争议持续发酵，业界分析：恐难再上无线台综艺！身边人：工作行程正常进行，没接到「下车」通知

《Good Day》作为G-Dragon的首个固定综艺，首播后引起很大反响，娱乐圈重磅级「88Line」金秀贤、丁海寅、李洙赫、任时完、黄光熙齐聚，更是赚足了观众的目光。 然而，最近这档节目因为金秀贤陷入紧急状态。

随著出演该节目的演员金秀贤被曝涉嫌与已故演员金赛纶在其未成年时期交往，《Good Day》也受到舆论波及。



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上月首播的《Good Day》作为G-Dragon首个固定综艺引发巨大话题。他在制作发布会上曾表示：「BIGBANG即将迎来出道20周年，我也准备回归乐坛。 既然要重新开始活动，就想好好规划，希望能留下有意义的内容。」节目中他与郑亨敦、Defconn、旗安84、Code Kunst等艺人互动展现多样魅力，已播出的四期节目全部登顶周日非电视剧类节目话题度榜首（Good Data Corporation数据），彰显超高热度。



然而这场音乐企划突遭变故。 同节目组的金秀贤近日卷入与未成年时期金赛纶交往的争议，导致节目遭遇停摆危机。金秀贤虽以「88Line」）成员身分参与录音，但随著舆论发酵，观众要求其下车的呼声持续高涨。《Good Day》观众留言板涌现「不下车就抵制节目」、「太不像话」、「立即下车」等大量请愿帖。



据《STAR TODAY》独家报导，由於金秀贤已於上月27日完成《Good Day》录音工作，节目组后续将讨论是否对已拍摄内容进行剪辑。 随著下车事宜基本确定，不仅播出分量需要调整，音源部份也面临大规模修改。舆论对其私生活争议的负面声浪持续高涨，业界普遍认为其今后继续出演地上波（指无线台、传统电视台）综艺节目的可能性已微乎其微。

不过13日下午，金秀贤身边人A某向「TenAsia」独家透露 ：「金秀贤及其经纪公司从未向节目组发送过退出录制的通知，也未曾收到制作方要求下车的通知」，并强调「《Good Day》团队始终对金秀贤保持信任，我们也将遵守数月前就确定的档期承诺。」关於近日「因个人争议暂停活动」的传言，A某补充道：「除《Good Day》外，Disney+剧集《山寨人生》的拍摄工作也正按原计画推进。」 此声明直接回击了部份媒体所谓「全面中断行程」的报导。

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