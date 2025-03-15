【K社韩国小百科】韩男分享计算女同事生理期法则，竟得男网友认同！遭女网友炮轰：恶心

韩国一名男性网友分享「计算女同事生理周期」方法掀起众怒。

据悉，某用户多为男性的在线社区发布了一篇题为「[TIP]计算财务女同事生理周期的方法」的内容引发广泛争议。A某在文中写道：「如果穿黑色裤子或牛仔裤，说明正在生理期; 如果穿裙子或浅色系裤子，说明处於排卵期。 女性在生理期时，会本能地避免血渍渗漏或异味问题，因此会选择这样的穿搭。」令人震惊的是他还建议「搭配生理期记录App，提高准确度，并在生理期结束时找机会一起喝酒后表白。」

更让人愤怒的是一些男性网友竟然表示认同，留言称：「虽然恶心但我先截图，以后用得上」、「如果女生拿著小手提包频繁去洗手间，就是在生理期」、「为什么我们公司女生都只穿裤子？」、「每天见面的女生，不用分析都能看出来」等不当言论，进一步引发公愤。



该文章被其他网友截图并传播到多个社区，点燃了女性网友们的怒火，许多人评论道：「真的太恶心了」、「想到这种人还自以为很懂女人就觉得可怕」、「禽兽」、「阴暗到令人作呕」、「不管是不是生理期，希望他一辈子都单身」、「字里行间全是得意的味道，太恶心了」、「我要吐了」、「 我天天穿黑裤子，那我一整年都在生理期吗？」等。

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