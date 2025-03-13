爆元斌曾想替金赛纶还7亿巨债！年少金赛纶生日愿望：想成为像您一样正直的成年人

连日来韩娱顶流金秀贤与已故女演员金赛纶在其生前未成年时交往6年、女方解约后逼债7亿（韩币，下同）的消息登上热搜，广大民众为金赛纶感到遗憾时也在等待金秀贤的进一步声明。

与此同时韩网又爆料将金赛纶逼至绝境的主因之一的7亿巨债，大前辈元斌曾想替她还清。



11日YouTube频道「横竖研究所」的再次公开金赛纶遗属的爆料，2024年3月19日，GOLD MEDALIST向金赛纶发送存证信函的时间点，她曾给金秀贤发短讯「欧巴，我是赛纶。 我收到了存证信函，说要起诉我。 他们说会给我充足的时间，所以我一直在努力准备复出，每部作品都会逐步偿还一部份。 我不是不还钱，而是现在真的无法一次性支付7亿。 如果一下子要我支付7亿，我真的做不到。 我不是不愿意，而是无法做到，难道真的必须要走到诉讼这一步吗？ 请救救我，求求你给我一点时间。」

在该直播的评论区内某位网友留言称：「在其他影片中看到金赛纶的姨母即将公开约3分钟的录音。 而且元斌得知金赛纶因7亿而痛苦，曾想替她偿还。 元斌真的太了不起了，让人感动得想流泪。 可金秀贤却无法忍受，尽管他的财产超过数百亿，却仍然不停催债，甚至通过存证信函施压，最终把金赛纶赶出家门，导致她走向死亡。」



金赛纶曾在2010年电影《大叔》（又译《孤胆特工》）中与元斌合作，并因此受到大众喜爱。 她在小学时期（2010年）曾在Cyworld上发文表示：「生日那天元斌叔叔送的迷你笔记本（电脑），谢谢叔叔！我会成为像您一样正直的成年人。」以此表达对元斌的感激之情。 当时曾有网友在该文章下留言道：「别炫耀自己有笔记本了，长得丑就别得意。」金赛纶则冷静回应：「我并不是想炫耀笔记本，而是想表达，即便我只是个匆匆而过的、微不足道的孩子，叔叔依然关心我、照顾我，这让我感到温暖和感激。 所以我不会删除这篇文章。」



생각해보면 김새론 아역때 원빈한테 노트북 선물받았다고 욕하던 사람들 진짜 잘 사세요? 이거 받았다고 김새론 싸이월드 찾아가서 욕박던 사람들 생각나네. pic.twitter.com/KTaE84hRAn — 재재 브레드쇼 (@fuxxinxitch) February 16, 2025

金赛纶离世后几乎不在公众面前露面的元斌赶至灵堂吊唁，被拍到不断擦拭眼泪，与亲友交谈后才离开。

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