【韩网热门】Super Junior艺声撕碎大前辈递给具荷拉的名片，一开始被骂、几年后获赞「真正的男子汉」

Super Junior艺声、KARA具荷拉、混声组合Roo'ra出身的高英旭曾一起出演综艺节目，高英旭给具荷拉他的店的名片，艺声试图抢走，但高英旭坚持给她，还说后面有他的电话号码。

高英旭离开后，艺声说想看一眼名片，从具荷拉手里接过来后立即撕碎！这样一来，就算高英旭之后问具荷拉「为什么没联系我？」她也可以找藉口，因为艺声是在镜头前公然把名片撕掉的。



因为这一幕，当时播出后艺声被骂得很惨，说他没礼貌、没教养。

顺带一提，这是2008年的事，当时具荷拉17岁，高英旭32岁。 后来，高英旭3次涉嫌性侵未成年少女（2010年至2012年），被判2年6个月有期徒刑，并成为韩国第一个戴上电子脚镣的艺人。



韩国网友评论：

1. 撕得好

2. 艺声很帅气，这才是真正的男子汉

3. 面对大前辈能做到这样真的不容易，他也许早就听到一些传闻了

4. 他应该知道这样做会被骂吧，但还是选择保护未成年的荷拉

5. 当时高英旭形象很好，不仅是Roo'ra出身，还养了很多狗狗、上过《动物农场》

6. 当年的氛围是小学生跳舞也会被节目组加上「sexy」这样的字幕，大叔对年轻女人示好只会被看做搞笑... 人们根本没有那方面的意识，所以觉得艺声反应过度吧

7. 想起当时Gil在《无限挑战》非常严肃地对申世景说「高英旭绝对不行」... 看来他已经很有名了

8. C8，哪个正常的成年人会给未成年人递名片啊？ kkkk当场请对方吃点好吃的才像个大人吧！

9. 肮脏的家伙都喜欢把肮脏历史告诉别人、作为炫耀的谈资，所以估计圈内人都知道。 只是因为他出身於传说级的组合Roo'ra、是综艺常客，手握权力且没有直接证据，所以只能放任不管

10. 哇，那时艺声也只有二十四五岁，自己也年纪不大，却为了未成年后辈而在大前辈面前努力维护，真的是好人

11. 我为了看我家歌手，去当过很多次观众、见过很多艺人，其中高英旭是最差劲的，连观众都骚扰，当时的行为可想而知。 艺声不可能不知道，做得很棒！

12. 哇... 女生在社会上做事时，如果对方是长辈，即便对方行为再恶劣也很难直接拒绝。如果有男前辈这样帮忙真的会超感激，真是个好人啊

13. 其实社会上这样帮忙的男人，往往会被暗中报复或针对...

14. 我觉得艺声不一定有那样想吧，应该是综艺效果、想表现嫉妒而已，没必要过度解读

15. 就算是为了综艺效果，谁敢撕掉大前辈的名片啊...？ 那个家伙以前就很有名了，经常对年轻女偶像动手动脚

16. 这种事就算被过度称赞也没关系！

出处： https://theqoo.net/hot/3644337570

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