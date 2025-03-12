Jennie 坦言全球奔波太辛苦，健康透支：很多人羡慕我？ 其实这辈子一次就够了！

Jennie凭藉女团「BLACKPINK」出道，在全球范围内吸粉无数，与老东家YG娱乐合约期满后就自立门户，创建了自己的工作室，solo活动和团队活动两不误，最近她又在美国举办了个人演出，再次掀起关注。

出道多年的Jennie总是向粉丝和观众们展现最积极的一面，然而私下里的她也坦露「累到崩溃」。 最近Jennie做客了YouTube综艺「妖精在亨」，真诚地地分享了自己在世界各地奔波工作时的辛苦经历。 Jennie表示：「时差已经完全消失了。 因为一直在不同国家间来回奔波，身体真的快撑不住了。」她还透露，由於长时间的疲惫积累，最近身体状况不太好，经常生病。

Jennie 继续说道：「不知道该说是幸运还是怎样，但因为在 BLACKPINK 时已经经历过了，曾经有很多时候真的忙得不可思议。 这样的生活维持久了，我也觉得有点遗憾。 有时候我也觉得做不下去了。 一般人如果看到一周的日程，可能会觉得『这样已经足够了』，但因为我已经经历过高强度的工作，再加上这次是我的第一张专辑，我也很想做好，所以就会不自觉地接受所有行程。 虽然我还能撑下来，但这并不健康。」

郑在亨随后问道：「很多人都会说『好想像 Jennie 一样活一次』。」Jennie 立即回答：「那我真的会告诉他们，『你确定吗？ 真的不是你想的那样哦？』 其实，我自己也觉得，这辈子就这样一次就够了，因为需要承受的东西真的很多。」



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