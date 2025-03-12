「横研所」再放大招！公开金赛纶金秀贤亲脸照，生前短讯曝光：欧巴，求你救救我！观众要求金秀贤从《Good Day》下车

随著「横竖研究所」采访金赛纶的遗属，直指「当时只有15岁（满）的金赛纶与金秀贤交往6年」、「被经纪公司逼债7亿」的消息曝光后，舆论愈演愈烈，即使金秀贤发布「纯属子虚乌有」也不济於事，甚至有不少观众开始要求他从G-Dragon的综艺节目《GOOD DAY》中退出。

在本次与金秀贤的「交战」中「横竖研究所」（以下简称「横研所」）前所未有的强硬，先是曝光金赛纶生前未公开的IG文，爆料两人恋情属实。 在看到金秀贤发布官方声明后，横研所方面表示：「因为厚颜无耻的金秀贤，我们不得不再次曝光金秀贤的真相。」他们预告了一场正式的「证据」大战，吸引了众多关注。

3月11日傍晚金赛纶的遗属通过「横研所」公开了金赛纶生前与金秀贤的合照。 该照片拍摄於2016年，二人亲密的姿态引发热议。 这张照片与此前金赛纶在社交媒体上发布的贴脸合照氛围相似，两人穿著相同的服装。 照片中金秀贤亲吻正在看向镜头的金赛纶的脸颊，进一步加剧了两人的恋恋。 2016年时金赛纶年仅16岁（高中一年级），而金秀贤则已28岁。



此外遗属还曝光了金赛纶生前与家人之间的短讯内容，金赛纶写道：「欧巴，我是赛纶。 我收到了存证信函，说要起诉我。 他们说会给我充足的时间，所以我一直在努力准备复出，每部作品都会逐步偿还一部份。 我不是不还钱，而是现在真的无法一次性支付7亿。 如果一下子要我支付7亿，我真的做不到。 我不是不愿意，而是无法做到，难道真的必须要走到诉讼这一步吗？ 请救救我，求求你给我一点时间。」



「横研所」方面表示，该短讯是金赛纶在2024年3月19日发给金秀贤的。 这距离金赛纶在社交媒体上传二人合照、引发所谓的「自导自演恋爱传闻」仅5天。 当时金秀贤所属公司 Gold Medalist 否认了两人的恋爱传闻，并回应称：「该照片似乎是在两人曾同属一个经纪公司时拍摄的，我们完全不清楚金赛纶上传该照片的意图。」



据遗属透露2022年金赛纶因酒驾事件引发争议时她已经与金秀贤分手，但金秀贤及其经纪公司 Gold Medalist 承诺会代她支付7亿的赔偿。 然而在金赛纶与 Gold Medalist 的合约到期后，该公司於2024年突然向她发送存证信函，要求偿还约7亿。 对此感到慌张的金赛纶多次试图联系金秀贤，但始终未能联系上。

作为韩娱圈顶流的金秀贤，这两日关於他的新闻一直处於热搜榜前列，引来各种猜测和质疑，3月12日，G-Dragon主持的综艺节目MBC《Good Day》观众意见留言板上出现了一篇题为「ᄀᄉᄒ请下车」的文章。 发帖者写道：「GD欧巴出演综艺了，结果某人竟然爆出这样的丑闻。 请主动退出。」。 虽然文章中未直接提及全名，但《Good Day》的嘉宾中，名字符合「ᄀᄉᄒ」缩写的只有金秀贤，并且近两日他正处於争议中心。



金秀贤还将出演Disney+新剧《山寨人生》，该剧第一季即将上线，第二季目前已进入最后拍摄阶段。 不知金秀贤的争议是否会影响《山寨人生》的开播。

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