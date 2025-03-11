JTBC与《最强棒球》张始源PD确定分道扬镳！「相互信赖关系已被破坏」

电视台JTBC与节目《最强棒球》的张始源PD因为新的赛季选拔的问题表达了不同的立场，内部产生矛盾。导致上个月25日JTBC透过官方网站宣布，计画在《最强棒球》新的赛季重启之前进行内部整顿，将取消训练。

不过主导《最强棒球》的张始源PD却透过自己的SNS帐号表示预计在3月初要举办的训练将按照计画进行，《最强棒球》是观众与粉丝们的，PD表示会努力遵守与观众们的约定。实际上张PD也已经进行了试镜，并且勉励大家辛苦了，不过电视台JTBC的立场仍然坚持训练是被取消的状态。JTBC与张PD持续表明不同立场，内部矛盾四起，JTBC已於11日发表正式声明，决定不与负责制作到第三季的Studio C1合作下去。



JTBC方面表示虽然持续与制作《最强棒球》的Studio C1合作到第三季，不过双方的互相信赖关系已经深刻被损坏，很难再恢复如前，而节目费用也是JTBC介意的一环，JTBC透露《最强棒球》签约时，每集制作费是以拍摄一场比赛所需的制作费爲基准制定的，如果将一场比赛分成两部制作，则会有费用重复申请的状况。虽有与C1要求提出明细资料，但未获得回应。



因此在节目第三季结束后，JTBC则认为无法再与C1合作下去，也在2月10日曾经发出通知要撤换制作组，不愿意让C1再加入后续赛季的制作。而《最强棒球》的版权由JTBC所有，C1也无法自行制作《最强棒球》的第四季。JTBC仍强调，始终把自己与观众们的约定放在第一位，因此将以更精采的第四季节目回归。《最强棒球》日后的动向也相当受到瞩目。

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