【韩网热门】网友对「金秀贤否认横竖研究所指控」的反应：再等等看，还会有新证据吧

对於「横竖研究所」和金赛纶遗属「两人从金赛纶15岁（满）时交往6年」、「男方公司逼债7亿」等言论，金秀贤方面全面否认。

*相关内容：金赛纶生前未发的IG文曝光，遗属痛诉：15岁金赛纶和30岁金秀贤交往6年，男方逼债7亿！金秀贤方：虚假内容

金秀贤所属经纪公司Gold Medalist表示：「横竖研究所’在YouTube节目中对金秀贤所做的相关主张均为明显的虚假事实。横竖研究所声称本公司与金秀贤勾结YouTuber李镇浩（音译）共同欺压已故金赛纶，并散布诸多恶意谣言，包括已故金赛纶自15岁起便与金秀贤交往、她酒驾事故发生时公司处理不当、以及本公司经纪人与YouTuber李镇浩有私交等。但这些内容皆为彻底无法容忍的虚假事实。我们正考虑对横竖研究所散布虚假信息的行为采取最严厉的法律应对措施。对于曾属于本公司的已故金赛纶的离世，我们深感悲痛，并向她表示哀悼。然而，横竖研究所散播的这些虚假信息，实质上是对已故金赛纶生前曾深受其害的所谓『网路扒皮』行为的模仿，不仅损害了本公司的名誉，也伤害了已故金赛纶的名誉，仅仅是为了自身的私利。本公司对此将采取严厉措施。」

韩国网友评论：（以下内容仅翻译自韩网）

1. 今天才知道金赛纶死的那天是金秀贤的生日，而且还是遗属亲口提到的

2. 遗属的话也不能100%的相信，她家人对她也不是很好，听说她妈妈要带著女儿一起去死，还有各种冲击性的言论，还要再观察观察

3. 我觉得即使有证据，也可以私下协商解决吧

4. 光看那张贴脸照和涣散的眼神就知道肯定是恋人啊

5. 确认他俩交往的确切证据呢？？

6. 我甚至希望这是假的，因为太恶心了

7. 希望遗属前往不要私了，一定要公开所有的证据

8. 遗属们请加油

9. 我才知道，还处於一头雾水中....颜值是我喜欢的，也会看他的剧，希望不是事事，如果是的话，粉丝要崩溃了

10. 他根本不敢起诉遗属啊，这不是横竖研究所的主张，是遗属们的主张啊

11. 已经预料到经纪公司会这么说了

12. 脸皮可真厚啊

13. 最可怜的就是金赛纶了

14. 大受冲击，我宁愿相信是假的

15. 我们不是相信横竖研究所，而是相信遗属

16. 看了看舆论风向，终於知道遗属为什么要找横竖研究所爆料了

17. 第一次看到还没有新闻报导，就先起诉的人了

18. 希望是假的，不然亡者也太可怜了

19. 我先观察一段时间，如果是真的话，应该还会有照片出来

20. 哪些是事实，哪些是虚假，全都不说，总之全都是虚假内容

21. 因为是横竖研究所爆料的，我先持中立意见，如果真的交往6年的话，肯定有证据，等更多的证据出来，我再决定相信哪边

22. 又不是横竖研究所胡说八道的，那些跪舔男方的，这是遗属的采访啊

23. 在横竖研究所的直播内容还没被媒体报导之前，男方倒是先发声明了

24. 在中国微博热搜第一之前，（韩国内）都没有报导，突然就扑天盖来了

25. 金秀贤都说是假的了，怎么还有这么多恶意评论，是想逼死他吗

26. 我就知道是这样

27. 遗属手中肯定还有证据

28. 金秀贤的粉丝还真多啊

29. 都说了是遗属的采访，怎么还有人跪舔男方

30. 看到遗属们的反应，终於知道她为什么会自杀了

原文：https://theqoo.net/square/3642514053

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