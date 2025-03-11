金赛纶生前未发的IG文曝光，遗属痛诉：15岁金赛纶和30岁金秀贤交往6年，男方逼债7亿！金秀贤方：虚假内容

3月10日晚，专门爆料明星各类绯闻的YouTube帐号「横竖研究所」踢爆顶流金秀贤与已经去世的女明星金赛纶曾交往6年，开始谈恋爱时女方才15岁，一石激起千层浪，而金赛纶的遗属也加入声讨金秀贤的行列中，进一步加剧了舆论的关注。

金赛纶的遗属在10日接受「横竖研究所」的采访时表示：「金秀贤与金赛纶确实是恋人关系，他们交往了6年。 金赛纶为了让Gold Medalist公司站稳脚跟，甚至分文未取地工作，结果却被无情抛弃。」



金赛纶於2022年5月因酒驾事故引发争议，同年Gold Medalist公司解除了与她的专属合同。 遗属表示：「Gold Medalist公司去年向已故金赛纶发送了内容证明，要求偿还7亿（韩币，下同）。 金赛纶曾试图联系金秀贤，但金秀贤选择无视。」此外遗属还透露：「对此感到失望的金赛纶最终曝光了与金秀贤的恋爱照片，并准备发布一篇承认两人交往6年的IG文章。」金赛纶公开的那张与金秀贤的贴脸照在人气剧《泪之女王》播出期间，因此金赛纶被全网狙击，讽刺她「为求关注，炒作恋情」，在金秀贤火速否认之后，照片也很快被删除。

「横竖研究所」还公开了金赛纶未发布的IG内容，在2024年3月24日起草的IG内中容她表示：「此前关於金秀贤的恋爱传闻被报导后，媒体称其毫无根据，但事实并非如此，我要明确澄清这一点。 上传到（IG）限时动态的照片拍摄於2016年，而我们的恋爱始於2015年11月19日，持续至2021年7月7日。」

金赛纶进一步指出：「当时我才16岁（满15岁），对方（金秀贤）则是30岁。 就这样，我们的6年恋情画上了句号。 与现Gold Medalist公司签约后，不仅参与了新人选角、视觉指导等工作，但从未得到任何正当报酬。 与以往的经纪公司续约不同，这次是在金钱借贷的条件下签署了合同续约确认书。 但当续约时机到来，我尝试联系公司和金秀贤，却都遭到拒绝。 从那之后公司以合约未续为由，向我发送了带有威胁性质的内容证明。」



「横竖研究所」强调爆料的内容皆已向金赛纶的父母求证过，并且金赛纶的姨母在没有使用任何变声设备的情况下接受了采访。

对於「横竖研究所」和金赛纶遗属的指责，金秀贤所属经纪公司Gold Medalist正式表态称：「横竖研究所在YouTube节目中提及与金秀贤相关的内容，均为明显的虚假内容。」并透露将采取法律措施应对。

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