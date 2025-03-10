【韩网热门】IU&朴宝剑《苦尽柑来遇见你》制作费高达600亿的原因：渔村全部是搭景，大海是CG

Netflix新剧《苦尽柑来遇见你》由IU和朴宝剑主演，讲述出生在济州岛的爱纯和宽植波澜壮阔的一生，总投资额高达600亿韩元引起关注。 虽然故事背景是济州岛，但剧中渔村其实并非在济州岛实地取景，而是在庆尚北道安东市搭建了巨大的摄影棚，包含拥有80间茅草屋和玄武岩石墙的村庄、港口、从浦项买来的4艘渔船，而一望无垠的大海则是用CG后期制作。

网友透露称，这部剧的摄影棚不止一个，预告里的市场就是在涟川郡搭景拍摄。出於管理维护费用的考虑，摄影棚已在拍摄结束后全部撤除。

IU和朴宝剑感叹称，美术组和道具组真的很了不起，房间、壁纸、地板都非常用心，每一棵小草都有存在的理由，完美呈现了作家笔下的画面。 IU：「水那边全都是CG。 我们几乎真的盖了一个村庄。」朴宝剑：「一点痕迹都看不出！还放了真的船在那里。」





韩国网友评论：

1. 超级大发

2. 哇如果放著不动的话很想去参观旅游...

3. 确实应该花了不少制作费，看起来跟真的村庄一样

4. 大海看起来非常真实，追剧时仿佛能闻到海腥味，居然是内陆安东？？ ？ 晕kkk

5. 这样高昂的制作成本，确实只能由Netflix来拍，电视台承担不起

6. 依靠美国资本的力量看到了韩国1960到1980年代的时代剧，超爽

7. 即便去济州实地取景，当地也找不到五十年代的村庄了，还是要重新搭建。而且一百多位工作人员的路费住宿费也不容小觑，算下来还是搭棚更划算

8. 感觉是很严重的浪费和环境破坏

9. 时代剧本来就很费钱，除了摄影棚还要做很多道具，也没办法像时装剧那样植入广告

10. 如果去济州实拍的话，会跟当地居民、观光客发生很多冲突吧，还不如单独找地方拍

11. 之前总有人说应该搭棚拍摄、不要给居民造成不便，现在又说搭棚破坏环境、不应该搭棚kkkk拍戏哪有不搭棚的啦

12. 好莱坞影视作品也是搭棚拍完再拆掉啊，用资本保障创作的自由，观众获得的品质也会上升，为什么要骂kkk搞艺术哪有在计较CP值的啦，好笑

13. 现在有医生的剧也不在医院拍了，都是单独搭棚

14. 600亿当然不是全用来搭棚啊，还有CG费、演员酬劳等等

15. 看来这部剧确实话题度很高

16. 我们国家真是不管做什么都会挨骂啊

出处：https://theqoo.net/hot/3641775688，https://theqoo.net/square/3641204403，https://theqoo.net/dyb/2943365223

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