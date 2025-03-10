「国民三胞胎」大韩、民国、万岁暴风成长的近况！才国一身高已经179公分，收到礼物反应超有Sense！

9日播出的《我家的熊孩子》中，林湖、宋一国到金承洙家作客，他们举办「第一届王的俱乐部」，因为三人常在剧中饰演王的角色。三个人穿著龙袍、喝著茶、吃著糕点，享受聚会的样子真的超爆笑 XD

接著三人聊到创下历代级收视率的电视剧《大长今》、《朱蒙》的幕后故事。但是过了一会儿，当金承洙问结婚15年的林湖和结婚17年的宋一国：「那在家里的地位如何？」结果……两位有妇之夫没有说话，只是豪爽地笑了。

之后他们还聊到孩子们，宋一国表示：「现在最高的是民国179.5公分、大韩是179公分、万岁是176公分，我可以跟他们一起共穿衣服，脚比我的28.5公分还大， 成年后应该比我更高。」三胞胎去年（小学6年级）出演《刘QUIZ》时都表示身高超过170公分，成爲了话题，过了一年又长高了啊！



这时，金承洙表示自己能做的就是给孩子们压岁钱，宋一国突然给万岁打了视讯通话，听到要给压岁钱大韩和民国也出现在一旁。接著进行有关平板电脑和智慧型手机的射箭游戏，朱蒙出身的宋一国在最后一剑击中正中央，三胞胞胎成功获得平板电脑。



节目末尾，是收到金承洙送的礼物的三胞胎，他们对宋一国说：「真是个很适合爸爸出演的节目！」而金承洙送了最新款的手机给他们，大韩：「这好像比爸爸给的礼物还要好几百倍！」民国：「跟爸爸去年给的价值三万元的小说集相比，这的确好很多。我们最爱的爸爸也不会送这种礼物，现在起我要认你当第二个爸爸，在《朱蒙》里也饰演哥哥吧？现在把你当伯父了！」最后他们还承诺「每年都会打视讯电话拜年」。



这也让韩网友纷纷直呼：「孩子们长得真好」、「真的好有Sense」、「哇～看他们这么会说话」、「如果是那种反应，伯父肯定会很欣慰的」、「感觉会成长爲正直的大人」、「民国好会说话」、「脸还是小时候的样子，只有身体长高了，小可爱们」、「孩子们真的长大了好多啊，依然都是善良乖乖的孩子啊」、「第二个爸爸 哈哈哈」等等。

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