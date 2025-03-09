漫改剧《再婚皇后》超强4大真人版选角！李钟硕＆朱智勋饰演申敏儿「前后任丈夫」，李世荣挑战反派恶女！

《再婚皇后》是根据同名人气浪漫幻想网路小说改编的电视剧，由於小说非常受欢迎，之后又推出网路漫画。

讲述东大帝国完美的皇后娜菲尔，在得知皇帝丈夫想让情妇成为皇后后选择离婚，并决定「如果不能在这个地方当皇后，就在别的地方成为皇后」而展开的故事。自从决定确定电视剧化后，选角就备受关注。继申敏儿、李钟硕之后，朱智勋和李世荣也收到出演提案，正在积极讨论中。



申敏儿有望饰演完美皇后、受到邻国皇帝青睐的「娜菲尔」；李钟硕有望饰演「海因里」一角，他是拥有可以与东大帝国相媲美的经济实力，国力的西王国王子和王位继承权者。他迷上了「娜菲尔」，想让他成为皇后，与她志同道合，结下了夫妻之缘。



朱智勋有望出演东大帝国的皇帝、也是娜菲尔的第一任丈夫「索本修」，和娜菲尔有著戏剧化的矛盾，虽然是个坏男人，但却被刻画得很有魅力。2006年朱智勋因出演《宫—野蛮王妃》而爆红，有望时隔多年再次出演宫廷剧，让许多剧迷相当期待。



李世荣有望饰演「菈丝塔」，她是索本修狩猎时偶然发现的逃亡奴隶，进入皇宫不久就成为索本修的情妇，之后成为他的正宫。如果李世荣确定出演的话，那也是她首次挑战反派恶女，很期待看到不同的面貌呢！



出演阵容一曝光，也立即在韩网引发热烈讨论，韩网友：「哇，选角照这样下去真的好期待」、「都是稳定的主演级别啊」、「这些演员都一起出演？不会吧？」、「哇～看来是巨作」、「听说李世荣饰演反派角色，好新鲜啊」、「好久没见到李钟硕了..」、「比起选角，我更担心的是要怎么改编」、「李钟硕和朱智勋两个好像不太适合」、「我看了网漫，感觉选角选得很好」、「很好奇这个到底会拍成什么样」、「申敏儿太适合了」等等。

另外，电视剧《再婚皇后》由赵秀沅导演执导，赵秀沅导演过去曾与李钟硕合作过《听见你的声音》、《皮诺丘》等人气电视剧。

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