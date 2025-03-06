第18届亚洲电影大奖：张东健 汤唯 同获卓越亚洲电影人大奖

第18届亚洲电影大奖宣布，本届「卓越亚洲电影人大奖」将颁予两位来自不同地区的影坛巨星，分别是（按英文姓氏排列）韩国「不老男神」、实力派演员张东健（장동건）和横跨中韩、享誉国际的气质女神汤唯。他们多年来以精湛演技和百变角色赢得无数赞誉，缔造多部经典作品，为亚洲电影发展留下深远影响。两位将於3月16日亲临香港西九文化区戏曲中心，出席颁奖典礼接受荣誉，与影迷及业界人士共同分享得奖喜悦。

张东健表示：「能够获得这个奖，我感到非常荣幸，也很感谢亚洲电影大奖的肯定。三十多年的演员生涯能有这样的认可，对我来说意义重大，让我更有动力继续前行。期待来到香港，和大家一起分享这份喜悦。」汤唯则分享：「非常感谢亚洲电影大奖对我表演的肯定与认可，香港一直是我的福地，很开心能再次回到这里领奖。借此机会，我要感谢曾经合作过的每一位导演和伙伴，也特别感谢观众对我的支持与认可，让我有幸获得这个奖。」

张东健与港星多次合作 从外国制作中汲取经验



张东健从影逾三十载，回顾演艺生涯时，坦言香港电影对自己有很大影响：「我的成长过程，不得不提香港电影。我人生第一部在戏院看的电影就是成龙的《醉拳》。到了80年代上高中时，香港电影几乎充满了我的青春，尤其是黑帮电影对我影响特别深。」他提到《英雄本色》系列、《倩女幽魂》、《至尊无上》，以及周星驰的喜剧，并赞叹：「那时候的香港电影百花齐放，真的是黄金时代，至今仍深刻留在我心中。」





张东健其实早已跟香港电影结缘，跟不少港星都合作过。「我曾在陈凯歌导演的《无极》与张柏芝、谢霆锋合作，后来又在《危险关系》与张柏芝再次合作。」他开玩笑说：「仔细想想，张柏芝是我唯一合作过两部以上电影的女演员，这应该是缘分吧？」此外，他也特别提到：「我非常喜欢和欣赏梁朝伟，如果能和他合作，将会是我的荣幸，也一定会是很难忘的经历。」谈到最深刻的作品时，张东健提到：「就像《无极》，参与外国制作的电影对我的演艺生涯帮助很大。虽然有语言障碍，但我们向著同一个目标，能感受到一种亲切感，也让我对表演有更深的体会。」



未来继续创作有趣作品 汤唯期待再拍港产片

汤唯获得「卓越亚洲电影人大奖」绝对实至名归，在表演路上，她一直勇於尝试不同角色，无论是《黄金时代》中内敛而坚韧的萧红，还是《分手的决心》里充满神秘感的宋瑞莱，总能牵动观众情感。在分享得奖感受时，被问到未来是否想挑战新的题材或创作岗位时，汤唯坦言目前仍会专注於表演，因为每一次演出都是一次全新的探索和突破：「每一个新角色都意味著一次挑战，期待遇见不同类型的题材，我想要的是和有趣的人一起拍有意思的电影。」她认为，与好团队合作、共同创造令人难忘的故事，才是最重要的事。

曾经在香港生活亦参与不少港片的汤唯，相隔一年再度来港与影迷见面，谈到去年来港宣传的经历依然难忘：「当然很怀念！希望再有机会来香港工作，让我可以 'improve' 我的广东话，如果有香港的戏拍会很开心！」她自嘲广东话还有进步空间，同时流露对香港影坛的亲切感和期待。至於是否计划再拍港产片？她幽默回应：「这个问题应该问导演们吧！等着香港导演们再来找我拍戏！」展现对未来合作的期待。







张东健简介――韩流最具代表性演员之一



张东健於1992年透过MBC公开招募成为演员，正式踏入演艺圈。1994年，他凭藉校园青春剧《最后的胜负》以高达48.6%的收视率迅速走红，让他成为当时最受欢迎的新生代演员之一。他凭此剧夺得第30届百想艺术大赏电视部门男子新人演技奖，并於1997年再度荣获第33届百想艺术大赏电视部门人气奖。



2001年，他主演电影《朋友》，不仅是当时韩国最高票房的电影之一，更被誉为韩国黑帮片的经典代表，讲述四位好友的成长故事和命运纠葛，至今仍深受影迷推崇。2004年，他主演的战争电影《太极旗飘扬：生死有情》，录得1174万人次观影，令他成为「千万演员」。他在片中饰演战火中竭力守护弟弟的镇泰，表演震撼人心，更令他夺得青龙电影奖最佳男主角，亦从此跻身为韩国影坛上最具代表性演员之一。



张东健的影响力不仅限於韩国，2010年他进军海外市场，主演电影《黄沙剑影》。随后，又凭藉浪漫喜剧《绅士的品格》回归小银幕，成熟幽默的魅力深受观众喜爱，成为当年热门韩剧之一。近年来，他在动作惊悚片《V.I.P》中挑战反派角色，并参演《尸落之城》及《非普通家族》，其中《非普通家族》更入选第48届多伦多国际影展，作品持续在国际舞台上亮相。



汤唯简介――从华语影坛到国际影后

汤唯毕业於中央戏剧学院导演系，於2004年凭电影《警花燕子》出道，并在2010年与张学友搭档主演《月满轩尼诗》。随后，她凭韩国电影《晚秋》成为首位荣获韩国百想艺术大赏电影部门女子最优秀演技奖的外国女演员，并接连摘下韩国电影评论家协会奖、釜山电影评论家协会奖等十多座最佳女主角奖项，成就非凡，在华语及韩国影坛大放异彩。

汤唯的演艺生涯累积了多部经典作品，从爱情片到历史传记，再到国际制作，她不断尝试新的角色与题材。2013年，她主演的《北京遇上西雅图》以细腻动人的爱情故事打动观众，成为华语爱情片的票房代表作。2014年，她在许鞍华执导的《黄金时代》中诠释民国作家萧红，并获得香港电影金像奖及金马奖最佳女主角提名。除了华语电影，她亦积极开拓国际市场，2015年与荷里活影星 Chris Hemsworth 合作，在美国导演 Michael Mann 执导的《黑客特攻》中挑战全新角色。



近年来，她在不同类型的电影中展现多样魅力，参演奇幻喜剧电影《捉妖记》和入围康城影展的《地球最后的夜晚》。她在国际影坛的影响力也持续攀升，2021年与韩国电影大师朴赞郁合作，主演悬疑爱情电影《分手的决心》，凭此片横扫青龙电影奖、亚洲电影大奖等多个影后奖项，演技再创高峰。随后，她在2024年主演韩国科幻爱情电影《梦境》，并荣获青龙电影奖人气奖，深受观众喜爱。

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