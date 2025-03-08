【韩网热门】旅行费用分摊争议！网友：选后者的人毫无良心

大家有没有和朋友们一同去旅行的经历，最近就有网友通过theqoo向广大网友们谘询旅行费用的问题。

原文表示：「朋友8人一起去了3天2夜的旅行，原来100万（韩币，下同）的旅费因为其中一人的关系得到了70万的优惠，最后仅剩30万。 这30万该如何分摊呢？ 1. 去掉拿到优惠的朋友，其他7人平均分摊 2. 8人一起分摊」

韩国网友评论：

1. 到底什么人才会选2啊

2. 肯定选1啊，这都是问题？？

3. 绝对1，选2的人毫无良心

4. 太没良心了， 哪怕只是30万的优惠，也不应该让那个朋友出钱啊？？ 是因为他，大家才省钱

5. 不是10%喔，是70%啊！

6. 如果8个人的话就选1，不过一般情况下都是2-4人一起旅行，酒店会员订房间也会有折扣吧，其实原价就像是没人会用的建议零售价一样，通常就是直接按总金额平摊，然后夸夸帮忙预订的人，说句「多亏了你，真是谢谢啦」之类的？ 如果是类似积分的东西，就算是小规模聚餐，肯定也会理所当然地全额覆盖，包括额外的餐费等费用吧

7. 70%的话，应该连其他的一些费用都不算他的

8. 要么请他吃饭，要么按他的想法去分摊

9. 选2的都是疯子吧

10. 除了积分之外，大部份情况下我都是第2种情况，没想到这么多人选1啊，我还是拿到优惠的那个人唉，选2

11. 又不是只有3、4万的优惠，70%的优惠唉，怎么好意思让他分摊

12. 我遇到的都是2，即是我是帮大家拿到优惠的那个人，从来没有心理不舒服过，也从没想过不和别人一起分摊

13. 不仅不能收他的钱，还必须请他吃饭

12. 这能成为问题？？ 写小说呢??? 大家为什么要这么认真地回答

13. 这还用说...... 又不是只优惠了30万，是优惠了70万啊...... 按100万8个人平摊，每人要12.5万；但如果是30万，7个人平摊的话，每人只要4.28万。

14. 如果连这个都要考虑的话，只能说你没良心

15. 哪怕只优惠了30万，也不应该让他分摊

16. 肯定选1，那个朋友什么都不需要带，人来就好

17. 请他喝咖啡，剩下的钱7个人分摊，这才是理所当然的啊，而且今后大家也会互相用优惠，从长远角度看，对谁都好

18. 如果有人选2的话，那你一个人去玩吧

19. 不仅有请他吃饭，还要请他吃饭后甜点

20. 不要和选2的人出去玩喔

原文：https://theqoo.net/square/3636147192

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