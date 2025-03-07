NewJeans：ADOR方R试图全面阻止我们的演艺活动，完全是报复行为

女团NJZ（NewJeans）方面声称ADOR试图全面阻止她们的演艺活动。

NJZ成员Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的父母於6日通过帐户发表声明称：「为了回应ADOR的追加立场声明，并防止对本周即将进行的假处分内容产生误解，我们不得不表达我们的立场。 」

他们表示：「ADOR似乎仅对广告活动提出异议，但申请内容中包含『承认管理公司的地位』的要求，这不仅是限制广告活动，而是试图限制NJZ的所有演艺活动，从而可以看出ADOR的最终目的是全面阻止NJZ的活动。 ADOR在2025年2月11日扩大了假处分申请的范围，不仅要求禁止广告活动，还要求禁止NJZ的作词、作曲、演奏、演唱等所有音乐活动及其他所有附带活动。」



此外，他们强调：「这件事发生在我们听说『房时爀向Complex演唱会相关人士施压』的消息后不久，因此我们推测，这是在演出取消的企图被挫败后，作为报复性措施所做出的决定。 这不仅是对NJZ职业自由的侵犯，同时也是为了避免公开披露，以躲避大众批评。 NJZ的本质是音乐活动，限制这一点就等於否定NJZ的存在价值。 最终ADOR从一开始就申请假处分的目的，是为了全面阻止NJZ的所有活动。」



对於NewJeans和其父母们的指控，AODR发布声明表示：「ADOR在『维持企划公司地位及禁止签订广告合约等临时处分』仍在进行中的情况下，NewJeans却扩大了活动范围，包括发布新歌和预告大型海外演出，因此不得已扩展了临时处分的申请内容。这并非为了限制活动，而是希望『与ADOR一起』、『在遵守合约的前提下』共同进行演艺活动。正如我们此前公开表明的立场，从未向演出主办方施加压力，也绝不存在因报复而扩展申请内容的情况。ADOR会在7日的法庭上明确说明艺人们的各种误解，希望获得认定ADOR是NewJeans企划公司的裁决，这是众多成员一直期待的结果。」

另一方面，7日ADOR成员Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein提出的关於「企划公司地位保全及禁止广告合同签订」等内容的假处分审理正式举行。

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