【韩网热门】XIUMIN公司：SM「唆使」KBS「封杀」XIUMIN！网友罕见支持SM

歌手XIUMIN爆料由於SM娱乐的不公平行为，他难以出演KBS电视台的节目。

4日，XIUMIN所属公司INB100方面表示：「XIUMIN即将在10日发表个人专辑。 尽管多次尝试与电视台会面，但KBS始终未接听电话，也未给予任何回应。 KBS方面非正式地表示，XIUMIN无法与SM娱乐旗下艺人同时出演如《音乐银行》等节目。 尽管我们持续联系，但仍遭到无视。」

此外，公司还表示：「作为公共电视台，KBS因与特定经纪公司之间的利益关系而封杀艺人，如果这种不公平的情况持续下去，我们的艺人将无法在SM娱乐艺人活动的时间段内参加音乐节目。 这一令人遗憾的消息让我们感到非常抱歉。」

最后，INB100强调：「我们将不断努力，促使KBS保持公正，并竭尽全力防止更多艺人因这种不公平的惯例而受到伤害。 我们绝不会轻易放弃。」

XIUMIN已离开SM娱乐，并决定个人活动，而CHEN、伯贤、XIUMIN组成的小分队的活动由ONE HUNDRED负责，而EXO的团体活动仍由SM娱乐管理。

韩国网友评论：

1. 公司为什么要拿XIUMIN当挡箭牌???

2. 明明是他这样签的合约，居然还好意思说是SM的错

3. 可是伯贤和泰民明明都上过KBS的音乐节目啊，又怎么说？

4. 这家公司天天只知道怪别人

5. 之前全靠李秀满个人人脉封杀，现在李秀满都不在SM了，他们已经没这个能力了

6. 前不久伯贤刚刚上过《THE SEASONS》啊

7. 第一次见事情这么多的公司，那你去告SM啊

8. KBS都发声明了，说「毫无事实根据」

9. 那就去SBS和MBC啊

10. 这是我第一次觉得SM可怜

11. 又说谎了，这家公司是惯犯，之前也可怜兮兮地说「他们不让」，发布了虚假的声明，立即就被反驳了，怎么又这样？？

12. 除非大型经纪公司，中小型公司的艺人本来就会被延迟或者剔除，下次早点申请啊

13. 不公平的行为是因为你先做出来的吧，为EXO其他成员加油

14. 作为XIUMIN曾经的粉丝，想说，你当时在SM娱乐的时候要是有现在这份热情多好

15. 谁让你不守约的？？

16. 我怎么觉得这会是NEWJEANS的未来啊

17. 没有人会站在你们这边，要考虑自己照顾自己罗

18. 我还以为是15年前的新闻呢

19. 要不是看到这么多留言，我差点又要错怪SMLE

20. 要封杀也会封杀伯贤啊，这公司有病吧

21. XIUMIN不是上了KBS综艺吗？？ 而且就是本周

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